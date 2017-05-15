МИНСК, 16 мая – Sputnik. Беларусь пока не планирует задействовать нефтепровод "Мозырь – Броды" для доставки в республику не российской нефти, сообщил генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Починок во вторник на брифинге в Минске.

На заседании собрания и правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти 23 мая в Минске планируется подписать соглашение между Гомельтранснефтью и Укртранснафтой о сотрудничестве и взаимодействии этого участка магистральных нефтепроводов "Дружба".

"Нет, речи о задействовании этого участка для альтернативных поставок нефти не идет", – сказал Починок, отвечая на вопрос Sputnik.

Он подчеркнул, что соглашение носит исключительно технический характер и, по сути, является пролонгацией документа, который был заключен еще в 2004 году, но только на более высоком технологическом уровне.

По словам Починка, аналогичное соглашение будет подписано и с российским ПАО "Транснефть".

"Нам важно понимать уровень технологической оснащенности наших коллег, соглашение предусматривает обмен техническими специалистами и посещение объектов", – добавил глава Гомельтранснефти.