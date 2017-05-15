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Альтернативных поставок нефти на нефтепроводе "Мозырь – Броды" не будет

16.05.2017 12:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая – Sputnik. Беларусь пока не планирует задействовать нефтепровод "Мозырь – Броды" для доставки в республику не российской нефти, сообщил генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Починок во вторник на брифинге в Минске.

Альтернативных поставок нефти на нефтепроводе "Мозырь – Броды" не будет
© Sputnik Михаил Фомичев
Минск и Киев хотят вместе использовать нефтепровод "Мозырь – Броды"

На заседании собрания и правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти 23 мая в Минске планируется подписать соглашение между Гомельтранснефтью и Укртранснафтой о сотрудничестве и взаимодействии этого участка магистральных нефтепроводов "Дружба". 

"Нет, речи о задействовании этого участка для альтернативных поставок нефти не идет", – сказал Починок, отвечая на вопрос Sputnik. 

Он подчеркнул, что соглашение носит исключительно технический характер и, по сути, является пролонгацией документа, который был заключен еще в 2004 году, но только на более высоком технологическом уровне. 

По словам Починка, аналогичное соглашение будет подписано и с российским ПАО "Транснефть". 

"Нам важно понимать уровень технологической оснащенности наших коллег, соглашение предусматривает обмен техническими специалистами и посещение объектов", – добавил глава Гомельтранснефти.

 
Теги: Минск
 
 
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В Гомельтранснефти уточнили, что соглашение, которое планируется подписать с Укртранснафтой, носит технический характер.

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