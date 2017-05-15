ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Да чиновники сами были рады". Лидеры "Говори правду" рассказали, как получили регистрацию

16.05.2017 12:47 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Кампания «Говори правду» после семи лет попыток получила регистрацию как просветительское общественное объединение. Это первая за десять лет регистрация в Беларуси заметной политической структуры, которая относит себя к оппозиции. Лидеры кампании называют сегодняшнее решение Минюста политическим и запоздалым, но и своей победой. О первых эмоциях и впечатлениях от регистрации Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев рассказали на срочно созванной пресс-конференции.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Мы воспринимаем это как победу, — заявила Короткевич с широкой улыбкой на лице. — Мы получаем очень много поздравлений, и в социальных сетях, и звонят активисты. Как будто сегодня 9 Мая, а не день регистрации. До сегодняшнего утра, пока мы не сходили в Минюст, я не верила, что это возможно.

Короткевич считает, что факт регистрации мобилизует сторонников, которые могли сомневаться, пока организация не имела регистрации.

Андрей Дмитриев назвал решение о регистрации правильным со стороны государства.

— Хочется верить, что это не просто единичный шаг в направлении либерализации, а что за ним последуют и другие: регистрация других организаций, которые давно пытаются зарегистрироваться, чтобы в стране не было политзаключенных, чтобы начались реформы во всех областях.

Короткевич признала, что это политическое решение власти. Дмитриев добавил, что это попытка белорусских властей удержать диалог с Западом.

— Ради этого в свое время были отпущены политзаключенные, ради этого есть какое-то послабление в сфере СМИ — какие-то газеты возвращаются в подписку и киоски. В целом это очень хорошая тенденция, когда в Беларуси идет волна либерализации — дышать легче. У многих было ощущение, что после разгонов протестов, начала «дела патриотов» (дело «Белого легиона». — Прим. TUT.BY) либерализация закончилась. Регистрация «Говори правду» показывает, что маятник не качнулся в другую сторону или качнулся не сильно.

По словам Короткевич, после регистрации «Говори правду» будет легче открыто снимать помещения, встречаться с людьми, быть заявителями разных мероприятий.

Отвечая на вопрос TUT.BY, Андрей Дмитриев сказал, что регистрация кампании не стала результатом переговоров политиков с властью.

— Мы существуем уже семь лет. Мы за это время выдвинули двух кандидатов в президенты, десятки — в парламент, множество — в местные советы. Мы уже являемся признанной организацией. Это формальное признание со стороны государства, можно только догадываться, что происходит у власти в головах. Это признание является заслуженным и запоздалым.

Политики рассказали и как получали свидетельство о регистрации в Минюсте. По словам Дмитриева, это показательная история.

— Им самим было приятно делать это. Люди-то нормальные, когда перед ними не ставят политические препоны, они хотят делать свое дело нормально. Это прямо было видно сегодня, они нам все объяснили, рады были видеть.

— На семинар пригласили, — добавила Короткевич.

— Это хороший пример того, что мешает нашей стране развиваться — политические, бюрократические препоны перед людьми, которые хотят нормально делать свою работу, — отметил Дмитриев.

По его словам, регистрация не повлияет на планы общественного объединения зарегистрировать еще и партию в следующем году.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Короткевич признала, что регистрация - это политическое решение власти. Дмитриев добавил, что это попытка белорусских властей удержать диалог с Западом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Минск рассчитывает на сохранение объемов транзита российской нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика