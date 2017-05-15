Кампания «Говори правду» после семи лет попыток получила регистрацию как просветительское общественное объединение. Это первая за десять лет регистрация в Беларуси заметной политической структуры, которая относит себя к оппозиции. Лидеры кампании называют сегодняшнее решение Минюста политическим и запоздалым, но и своей победой. О первых эмоциях и впечатлениях от регистрации Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев рассказали на срочно созванной пресс-конференции.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Мы воспринимаем это как победу, — заявила Короткевич с широкой улыбкой на лице. — Мы получаем очень много поздравлений, и в социальных сетях, и звонят активисты. Как будто сегодня 9 Мая, а не день регистрации. До сегодняшнего утра, пока мы не сходили в Минюст, я не верила, что это возможно.

Короткевич считает, что факт регистрации мобилизует сторонников, которые могли сомневаться, пока организация не имела регистрации.

Андрей Дмитриев назвал решение о регистрации правильным со стороны государства.

— Хочется верить, что это не просто единичный шаг в направлении либерализации, а что за ним последуют и другие: регистрация других организаций, которые давно пытаются зарегистрироваться, чтобы в стране не было политзаключенных, чтобы начались реформы во всех областях.

Короткевич признала, что это политическое решение власти. Дмитриев добавил, что это попытка белорусских властей удержать диалог с Западом.

— Ради этого в свое время были отпущены политзаключенные, ради этого есть какое-то послабление в сфере СМИ — какие-то газеты возвращаются в подписку и киоски. В целом это очень хорошая тенденция, когда в Беларуси идет волна либерализации — дышать легче. У многих было ощущение, что после разгонов протестов, начала «дела патриотов» (дело «Белого легиона». — Прим. TUT.BY) либерализация закончилась. Регистрация «Говори правду» показывает, что маятник не качнулся в другую сторону или качнулся не сильно.

По словам Короткевич, после регистрации «Говори правду» будет легче открыто снимать помещения, встречаться с людьми, быть заявителями разных мероприятий.

Отвечая на вопрос TUT.BY, Андрей Дмитриев сказал, что регистрация кампании не стала результатом переговоров политиков с властью.

— Мы существуем уже семь лет. Мы за это время выдвинули двух кандидатов в президенты, десятки — в парламент, множество — в местные советы. Мы уже являемся признанной организацией. Это формальное признание со стороны государства, можно только догадываться, что происходит у власти в головах. Это признание является заслуженным и запоздалым.

Политики рассказали и как получали свидетельство о регистрации в Минюсте. По словам Дмитриева, это показательная история.

— Им самим было приятно делать это. Люди-то нормальные, когда перед ними не ставят политические препоны, они хотят делать свое дело нормально. Это прямо было видно сегодня, они нам все объяснили, рады были видеть.

— На семинар пригласили, — добавила Короткевич.

— Это хороший пример того, что мешает нашей стране развиваться — политические, бюрократические препоны перед людьми, которые хотят нормально делать свою работу, — отметил Дмитриев.

По его словам, регистрация не повлияет на планы общественного объединения зарегистрировать еще и партию в следующем году.