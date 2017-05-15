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"Да чиновники сами были рады". Лидеры "Говори правду" рассказали, как получили регистрацию
16.05.2017 12:47 — Новости Экономики | Tut.by
Кампания «Говори правду» после семи лет попыток
— Мы воспринимаем это как победу, — заявила Короткевич с широкой улыбкой на лице. — Мы получаем очень много поздравлений, и в социальных сетях, и звонят активисты. Как будто сегодня 9 Мая, а не день регистрации. До сегодняшнего утра, пока мы не сходили в Минюст, я не верила, что это возможно.
Короткевич считает, что факт регистрации мобилизует сторонников, которые могли сомневаться, пока организация не имела регистрации.
Андрей Дмитриев назвал решение о регистрации правильным со стороны государства.
— Хочется верить, что это не просто единичный шаг в направлении либерализации, а что за ним последуют и другие: регистрация других организаций, которые давно пытаются зарегистрироваться, чтобы в стране не было политзаключенных, чтобы начались реформы во всех областях.
Короткевич признала, что это политическое решение власти. Дмитриев добавил, что это попытка белорусских властей удержать диалог с Западом.
— Ради этого в свое время были отпущены политзаключенные, ради этого есть какое-то послабление в сфере СМИ — какие-то газеты возвращаются в подписку и киоски. В целом это очень хорошая тенденция, когда в Беларуси идет волна либерализации — дышать легче. У многих было ощущение, что после разгонов протестов, начала «дела патриотов» (дело «Белого легиона». — Прим. TUT.BY) либерализация закончилась. Регистрация «Говори правду» показывает, что маятник не качнулся в другую сторону или качнулся не сильно.
По словам Короткевич, после регистрации «Говори правду» будет легче открыто снимать помещения, встречаться с людьми, быть заявителями разных мероприятий.
Отвечая на вопрос TUT.BY, Андрей Дмитриев сказал, что регистрация кампании не стала результатом переговоров политиков с властью.
— Мы существуем уже семь лет. Мы за это время выдвинули двух кандидатов в президенты, десятки — в парламент, множество — в местные советы. Мы уже являемся признанной организацией. Это формальное признание со стороны государства, можно только догадываться, что происходит у власти в головах. Это признание является заслуженным и запоздалым.
Политики рассказали и как получали свидетельство о регистрации в Минюсте. По словам Дмитриева, это показательная история.
— Им самим было приятно делать это. Люди-то нормальные, когда перед ними не ставят политические препоны, они хотят делать свое дело нормально. Это прямо было видно сегодня, они нам все объяснили, рады были видеть.
— На семинар пригласили, — добавила Короткевич.
— Это хороший пример того, что мешает нашей стране развиваться — политические, бюрократические препоны перед людьми, которые хотят нормально делать свою работу, — отметил Дмитриев.
По его словам, регистрация не повлияет на планы общественного объединения зарегистрировать еще и партию в следующем году.
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Короткевич признала, что регистрация - это политическое решение власти. Дмитриев добавил, что это попытка белорусских властей удержать диалог с Западом.
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