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Апрель 2017: спрос на квартиры перестал расти, средняя цена сделки снижается 4 из 5 последних месяцев
16.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Казалось, что рынок готов штурмовать рекорды прошлого года, однако в апреле дальнейшего роста спроса не произошло – количество сделок купли-продажи квартир сократилось на 11,9%.
Будет справедливым отметить, что в марте сделки регистрировали 26 дней, а в апреле, из-за обилия праздничных дней – только 23 дня. С учётом этого факта активность покупателей в целом соответствовала мартовским показателям, тем более, что апрельские цифры ещё будут скорректированы в сторону повышения.
Тем не менее, уже очевидно, что “взять планку” 2016 года по абсолютному числу сделок рынок не сможет. Если в первом квартале мы ещё шли с опережением графика прошлого года, то по итогам апреля наметилось небольшое отставание. Год назад в апреле купили почти на 300 квартир больше, чем сейчас, а в мае-июле ежемесячно регистрировали в среднем 1377 сделок купли-продажи. Если бы спрос был на таком же уровне, предложение уменьшалось бы куда стремительнее, чем это
За апрель количество выставленных на продажу квартир сократилось на 1,8% - это первое снижение с августа прошлого года. В 2016-ом медленный рост цен начался после того, как объём предложения опустился ниже отметки в 7000 квартир. В этом году, если не ускорится отток объектов из базы, мы достигнем этого уровня только через три месяца.
Наметившееся в конце прошлого года расслоение спроса по цене и качеству продолжается. Интерес к самым бюджетным квартирам, а именно хрущевкам и брежневкам, в апреле не уступал мартовским показателям. Можно сказать то же и о ценовом сегменте “выше среднего”, который представлен квартирами в современных каркасно-блочных и кирпичных домах.
Число сделок с остальными типами квартир, из которых в основной массе и состоит средний ценовой диапазон, уменьшилось на 17%.
На готовые новостройки (сданы в течение последнего года) в апреле пришлось лишь 13% всех проданных квартир, что стало самым низким значением с прошлого мая. Несмотря на это, данный сегмент ощутимо повлиял на показатели всего рынка. Во-первых, благодаря готовым новостройкам на долю 1-комнатных квартир пришлось более 40% всех сделок, чего не было уже несколько месяцев. Во-вторых, разрыв между ценами на готовые новостройки и остальную “вторичку” был довольно ощутимым, что “потянуло” вниз среднюю цену сделки.
Средняя цена квартир, рассчитанная по данным сделок купли-продажи, снизилась в апреле на 1,4% и составила 1111 $/м2. Из пяти последних месяцев это уже четвёртый случай, когда динамика оказалась отрицательной. С ноября средняя цена сделки опустилась на 45 $/м2, но она по-прежнему остаётся выше показателей прошлой весны.
В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):
· 1-комнатные квартиры: 1171 $/м2 (-2,3% за месяц) – $41 500;
· 2-комнатные квартиры: 1083 $/м2 (-0,5%) – $52 600;
· 3-комнатные квартиры: 1042 $/м2 (-1,1%) – $66 000;
· 4-комнатные квартиры: 997 $/м2 (-9,2%) – $81 800.
Цены предложения в апреле двигались параллельно ценам реальных сделок, что вполне ожидаемо, учитывая то, как близко две кривые приблизились друг к другу. Разрыв между двумя индикаторами в апреле составил 3,4%, что стало минимумом за последние 3 года.
Кирпичные хрущевки и брежневки, а также квартиры в современных непанельных домах лидировали по темпам снижения цен в объявлениях. Поскольку именно эти сегменты пользовались особым спросом у покупателей, можно предположить, что на ценовую динамику повлияло вымывание более качественного (а значит и более дорогого) предложения внутри данных сегментов. У остальных типов квартир темпы снижения цен колебались от 0,4 до 0,8%, а у самой бюджетной “старой панели” и вовсе наметился рост.
У абсолютного большинства микрорайонов средний уровень цен на квартиры в апреле был ниже, чем в марте. Самая ощутимая коррекция (свыше 3%) наблюдалась в районе улицы Старовиленской, а также в Красном Бору, Западе и Дражне.
В 11 микрорайонах Минска отмечен рост цен, а самые высокие темпы (+2,7%) были зафиксированы в Новинках.
Помимо Минска в апреле снижение цен на квартиры также наблюдалось и в Киеве (-0,6%). Другие соседние столицы, отчасти благодаря укреплению национальных валют, закончили апрель с ростом долларовых цен на 1,8-2,8%.
Минск остается единственным городом, где с начала 2017 года отмечена отрицательная
Если не брать в расчёт прошлый год, когда рынок находился в состоянии настоящего ажиотажа, спрос на квартиры в мае редко достигал высоких показателей. Причина кроется в приходе настоящего тепла, старте дачного сезона и обилии праздничных дней. Есть вероятность, что за этот весенний месяц не наберётся и 1000 проданных квартир.
В целом, лето рынок встретит в довольно сбалансированном состоянии. Покупатели не дают предложению “разбухнуть” и разбирают наиболее ликвидные объекты. Однако их активности пока явно недостаточно, чтобы можно было говорить о зарождении новой тенденции, как это было год назад. По всей видимости, лето 2017 года не будет изобиловать событиями и, скорее всего, будет напоминать 2014 год, когда на протяжении летних месяцев
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Апрель 2017: спрос на квартиры перестал расти, средняя цена сделки снижается 4 из 5 последних месяцев
Старт 2017 года для столичного рынка жилой недвижимости выдался довольно амбициозным. После январского затишья спрос на квартиры в Минске увеличивался на 30% два...
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