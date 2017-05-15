Апрель 2017: спрос на квартиры перестал расти, средняя цена сделки снижается 4 из 5 последних месяцев

Казалось, что рынок готов штурмовать рекорды прошлого года, однако в апреле дальнейшего роста спроса не произошло – количество сделок купли-продажи квартир сократилось на 11,9%.

Будет справедливым отметить, что в марте сделки регистрировали 26 дней, а в апреле, из-за обилия праздничных дней – только 23 дня. С учётом этого факта активность покупателей в целом соответствовала мартовским показателям, тем более, что апрельские цифры ещё будут скорректированы в сторону повышения.

Тем не менее, уже очевидно, что “взять планку” 2016 года по абсолютному числу сделок рынок не сможет. Если в первом квартале мы ещё шли с опережением графика прошлого года, то по итогам апреля наметилось небольшое отставание. Год назад в апреле купили почти на 300 квартир больше, чем сейчас, а в мае-июле ежемесячно регистрировали в среднем 1377 сделок купли-продажи. Если бы спрос был на таком же уровне, предложение уменьшалось бы куда стремительнее, чем это происходит сейчас .

За апрель количество выставленных на продажу квартир сократилось на 1,8% - это первое снижение с августа прошлого года. В 2016-ом медленный рост цен начался после того, как объём предложения опустился ниже отметки в 7000 квартир. В этом году, если не ускорится отток объектов из базы, мы достигнем этого уровня только через три месяца.



