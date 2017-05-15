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На торгах 16 мая доллар продолжил дешеветь
16.05.2017 14:01 — Новости Экономики | Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 16 мая прошли очередные торги валютами.
Курс доллара снизился на BYN0,007 — до 1,8529 рубля.
Евро подорожал на BYN0,0092 — до 2,044 рубля.
Курс российского рубля вырос на BYN0,0013 — до 3,2928 рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
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Евро подорожал на BYN0,0092 - до 2,044 рубля. Курс российского рубля вырос на BYN0,0013 - до 3,2928 рубля за 100 российских рублей.
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