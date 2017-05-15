Следующий раунд переговоров по итогам проверок Россельхознадзора планируется в ближайшее время

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минсельхозпрод готов в ближайшее время провести следующий раунд переговоров по итогам проверок белорусских перерабатывающих предприятий, сообщил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин, передает корреспондент БЕЛТА

"В конце минувшей недели завершилась проверка Россельхознадзора. Вчера мы были на рабочей встрече с российскими специалистами, группу возглавил замминистра сельского хозяйства Евгений Непоклонов. Мы предоставили свои комментарии к первому этапу проверок, отчет получился достаточно емкий - 2013 страниц с фотографиями. В нем аргументированно ответили на каждое замечание наших российских коллег, приложили фотоматериалы. Коллеги попросили несколько дней, чтобы изучить материалы и вынести окончательный вердикт. Что касается второго тура проверки, то российская сторона к четвергу-пятнице подготовит свой отчет с возможными замечаниями, и мы с ними будем работать", - подчеркнул замминистра.

Александр Субботин отметил, что дата следующей встречи с российскими коллегами пока четко не оговорена. "Но следующая встреча планируется в ближайшее время. Может, в четверг, пятницу, может, на следующей неделе. Мы готовы на любой площадке вести переговоры, как только будет какая-то информация", - пояснил он.

За время работы в Беларуси в мае представители Россельхознадзора посетили 13 предприятий. Инспектировались производства по переработке молока, мяса и рыбы. Проверялись сырьевая зона, фермы, лаборатории, районные ветеринарные станции и сами предприятия.

Предыдущая инспекция работала на белорусских предприятиях в апреле в течение девяти дней. Пять групп специалистов проинспектировали 18 предприятий. По итогам инспекции были сняты ограничения на ввоз продукции двух - "Велес-Мит" и "Бабушкина крынка".-0-