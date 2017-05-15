В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В МГУ сомневаются в эффективности работы теплосетей Учеными Центра освоения Арктики МГУ с помощью автономных метеостанций были произвели замеры погодных параметров в разных районах нескольких городов России....

Учеными Центра освоения Арктики МГУ с помощью автономных метеостанций были произвели замеры погодных параметров в разных районах нескольких городов России. Вывод ошеломляет. Перепады температуры внутри крупных населенных пунктов достигают десятков градусов. Например, в разных районах Москвы температура воздуха зимой может отличаться на 15, а в Салехарде на 7-8 градусов. Это значит, что при централизованном регулировании температуры воды в системах отопления энергоресурсы расходуются крайне неэффективно. Так, по мнению специалистов из МГУ, в большинстве северных городов ошибки при замерах температуры внутри городской черты за отопительный сезон приводят к финансовым потерям в размере 30-40 миллионов рублей на каждый градус. Управление работой систем теплоснабжения на основании локальных замеров температуры действительно способно существенно повысить эффективность использования энергоресурсов.Именно поэтому мы уже много лет применяем этот принцип в конструкции автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов и узлов управления с погодозависимым регулированием. Климатические датчики измеряют температуру воздуха непосредственно у фасадов домов, а автоматика теплового пункта фиксирует ее колебания и в режиме реального времени корректирует подачу теплоносителя. Это позволяет экономить до 60 процентов тепловой энергии, расходуемой на отопление, и практически на столько же снизить расходы жителей на него, комментирует Антон Белов, заместитель директора отдела тепловой автоматики компании Данфосс.Как отмечает специалист, у компании есть большой опыт использования погодозависимой автоматики именно в северных регионах России. Экономия энергоресурсов, которой удается при этом достичь, настолько внушительна, что подобные проекты становятся привлекательными для сторонних инвесторов, включая крупные российские и зарубежные компании.Например, на Пятом международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2016 был представлен совместный энергосервисный проект компаний Данфосс и Ростелеком по реконструкции 26 детских садов и школ в Усть-Алданском районе Республики Саха. Инвестиции крупнейшего телекоммуникационного холдинга в энергосберегающие мероприятия составят около 50 миллионов рублей.Это лишь один из примеров. Сегодня проекты с погодозависимым регулированием реализованы во многих городах России, причем в некоторых в массовом порядке. Нашими специалистами совместно с экспертами ведущих проектных институтов разработан альбом типовых решений для модернизации систем отопления целого ряда зданий, серийно возводившихся в СССР. Реализация таких проектов в рамках программ капитального ремонта позволяет добиться в старом жилом фонде современных показателей энергоэффективности, говорит Антон Белов.Пресс-служба Данфосс