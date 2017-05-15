16 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ОАО "Белшина" в I квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличило экспорт шин в Китай на 39%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный директор компании Алексей Яковлев.

"В ОАО наблюдается положительная динамика сотрудничества с китайскими партнерами. Это является результатом активной политики предприятия по диверсификации рынков сбыта, расширению географии поставок и закреплению на традиционных рынках, - отметил Алексей Яковлев. - На стабильное сотрудничество с Китаем мы вышли в 2012 году. Работа осуществляется через наш торговый дом BeltyreAsia в Сингапуре. В последние годы обозначились серьезные объемы экспорта шин для карьерной техники. Только в 2016 году поставлено 88 шин для карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 130 т на сумму более 600 тыс. евро, экспорт за год по сравнению с 2015-м вырос на 44%".

Продвижение шин на китайский рынок продолжается еще более активно. "Мы стараемся использовать все возможности, в том числе сложившиеся между Беларусью и Китаем доверительные, партнерские отношения, что снимает многие барьеры в сотрудничестве. Увеличение поставок шин в Китай связываем и с освоением выпуска новой продукции. В частности, на финишной прямой реализация крупного инвестпроекта по производству ЦМК шин радиальной конструкции для мегасамосвалов грузоподъемностью до 220 т", - сказал гендиректор.

ОАО "Белшина" является крупнейшим в Европе производителем шин для грузовых и легковых автомобилей, автобусов, троллейбусов, сельскохозяйственной техники, прицепов, автосамосвалов большой и особо большой грузоподъемности, строительных и дорожных машин. Предприятие объединяет три шинных завода (крупногабаритных шин, массовых шин, сверхкрупногабаритных шин) и механический завод, обеспечивающий основное производство оборудованием и оснасткой.

Предприятие создано в 1972 году. В ОАО освоен выпуск более 350 моделей шин.-0-