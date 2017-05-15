Беларусь предлагает разработать единые для ЕАЭС предельно допустимые нормы содержания антибиотиков в продуктах питания

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает разработать единые для ЕАЭС нормативы предельно допустимого остаточного содержания антибиотиков и антимикробных веществ в продуктах питания, сообщил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо будет разрабатывать новую методику, чтобы совместно с нашими российскими коллегами четко защищать потребителя от наличия этих препаратов. Вообще надо определить, какие их концентрации допустимы в продуктах, - заявил Александр Субботин. - Ситуация будет проанализирована".

Замминистра отметил, что такие предельно допустимые нормы содержания антибиотиков должны быть выработаны как в рамках двусторонних отношений с Россией, так и в рамках ЕАЭС. "У нас все-таки одно пространство и один союз, и все мы должны работать совместно и вырабатывать общие подходы", - подчеркнул он.-0-