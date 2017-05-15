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Национальную систему электронной ветсертификации планируют запустить в Беларуси до 1 января 2018 года

16.05.2017 15:43 — Новости Экономики | БелТА  
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Национальную систему электронной ветсертификации планируют запустить в Беларуси до 1 января 2018 года

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальную систему электронной ветсертификации планируется запустить в Беларуси до 1 января 2018 года, сообщил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы усиленно разрабатываем свою национальную систему - это достаточно емкий процесс. Мы поставили себе срок исполнения - 1 января 2018 года", - рассказал он.

Замминистра уточнил, что если национальная система не будет запущена до конца года, то какое-то время Беларусь будет использовать российскую систему "Меркурий". "Мы берем у наших российских коллег клон "Меркурия" для двух вещей. Если мы успеваем запустить нашу систему, то дальше будем определять, как, в каком виде и через какой шлюз будем передавать информацию в электронную систему России. Если мы не успеваем доработать национальную систему, то какое-то время, пока не запустим нашу систему, будем работать в этом клоне. Но работать будем только по тем товарам, которые пойдут с нашей стороны в Россию", - пояснил Александр Субботин.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы усиленно разрабатываем свою национальную систему - это достаточно емкий процесс. Мы поставили себе срок исполнения - 1 января 2018 года", - рассказал Александр...

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