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Китайско-белорусский торгово-логистический субпарк привлек первое крупное китайское предприятие
16.05.2017 15:30 — Новости Экономики | БелТА
16 мая, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайско-белорусский торгово-логистический субпарк привлек первое крупное китайское предприятие - торгово-промышленную корпорацию "Ицзин Лицзя" (провинция Шаньдун, Восточный Китай). На днях состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве сторон, сообщили Синьхуа в китайском государственном многопрофильном конгломерате China Merchants Group.
По словам главного исполнительного директора Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Ху Чжэна, корпорация "Ицзин Лицзя" в качестве первого крупного китайского предприятия в субпарке будет в дальнейшем содействовать торгово-экономическому сотрудничеству и стыковке отраслей производства Китая и Беларуси.
Ху Чжэн сообщил, что субпарк является крупнейшим проектом в "Великом камне". Его строительство совместно финансируют логистическая компания, входящая в China Merchants Group, и индустриальный парк. 12 мая 2017 года в Беларуси прошла церемония завершения строительства первой очереди субпарка.
Как отметил вице-мэр города Линьи провинции Шаньдун Ли Имин, Китайско-белорусский торгово-логистический субпарк послужит "трамплином" для дальнейшего освоения городом международного рынка, углубления обменов и сотрудничества с Беларусью и более активного участия в международном сотрудничестве в рамках "Одного пояса и одного пути".-0-
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По словам главного исполнительного директора Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Ху Чжэна, корпорация "Ицзин Лицзя" в качестве первого...
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