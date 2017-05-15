16 мая, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайско-белорусский торгово-логистический субпарк привлек первое крупное китайское предприятие - торгово-промышленную корпорацию "Ицзин Лицзя" (провинция Шаньдун, Восточный Китай). На днях состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве сторон, сообщили Синьхуа в китайском государственном многопрофильном конгломерате China Merchants Group.

По словам главного исполнительного директора Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Ху Чжэна, корпорация "Ицзин Лицзя" в качестве первого крупного китайского предприятия в субпарке будет в дальнейшем содействовать торгово-экономическому сотрудничеству и стыковке отраслей производства Китая и Беларуси.

Ху Чжэн сообщил, что субпарк является крупнейшим проектом в "Великом камне". Его строительство совместно финансируют логистическая компания, входящая в China Merchants Group, и индустриальный парк. 12 мая 2017 года в Беларуси прошла церемония завершения строительства первой очереди субпарка.

Как отметил вице-мэр города Линьи провинции Шаньдун Ли Имин, Китайско-белорусский торгово-логистический субпарк послужит "трамплином" для дальнейшего освоения городом международного рынка, углубления обменов и сотрудничества с Беларусью и более активного участия в международном сотрудничестве в рамках "Одного пояса и одного пути".-0-