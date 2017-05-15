В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Керамическая отделка интерьеров в XXI веке Развитие технологий цифровой печати позволило производителям плитки предложить рынку имитации дерева, камня, мрамора и прочих природных материалов, исполненных...

Развитие технологий цифровой печати позволило производителям плитки предложить рынку имитации дерева, камня, мрамора и прочих природных материалов, исполненных с точки зрения рисунка и рельефа с филигранной точностью. Такой подражательный дизайн особенно актуален для ванной комнаты, где в силу повышенной концентрации влажности нельзя использовать некоторые натуральные материалы. Не теряет актуальности глянцевая плитка, имитирующая натуральный камень. Благодаря современным технологиям этот вид керамики приобрел еще большее сходство с натуральным материалом. Плитка под камень отлично смотрится в интерьерах ванных комнат любых стилей. Мраморные разводы могут создать красивый спокойный фон для сантехники классических форм или выгодно подчеркнуть минималистичную стилистику. Плитка, которая имитирует ровный или с незначительным рельефом слой цемента или бетона в серых и бежево-серых тонах может стать основанием для создания современного дизайна в стиле loft. Можно окрасить часть стен краской темно-серого цвета или дополнить интерьер каменной мозаикой, плиткой, имитирующей кирпичную кладку. Допустимо и совмещение урбанистического стиля с цветочным принтом.Собственно плитка под кирпичную кладку есть классика, которая периодически поднимается на пик моды. Такие плитки могут быть разного размера, полированные, в деревенском стиле, напоминающие старый кирпич с потеками раствора или с нарисованными узорами. Еще одним актуальным трендом является плитка под дерево. До недавнего времени плитки, имитирующие структуру дерева, использовали только на полу. Но в современном дизайне ее используют для отделки внутренних стен. Такая плитка хорошо подходит практически для каждой хорошо освещенной комнаты. Ее использование дает совершенно новые возможности для современного дизайна ванной комнаты, кухни, гостиной.Производители любят воспроизводить в керамике различные техники рукоделия. Пальма первенства в этой стилистике принадлежит технике пэчворк, она же лоскутное шитье. С давних времен такое шитье было широко распространено в Англии и на Руси. Как кусочки ткани с различным рисунком объединяются в полотно, так и отдельные плитки разных цветов с различными орнаментами складываются в общую композицию. Сегодня пэчворк является одним из самых бюджетных и эффектных видов декора, используемых не только в одежде, но и в дизайне интерьеров. Он способен преобразить пространство и сделать его очень стильным.Не обязательно покупать пять разных комплектов, чтобы использовать по две-три плитки из каждого. Современные производители выпускают коллекции со смешанными узорами. При этом размер плитки имеет значение. Если требуется оформить небольшую поверхность, например, кухонный фартук или пол в маленькой ванной комнате, выбирают коллекцию из некрупных элементов.Достаточно популярна в современном дизайне и плитка, имитирующая ткань. Это может быть глянцевый шелк или матовый текстиль. А еще на пике популярности крупноформатная плитка. Сегодня легко можно найти варианты размером 1 на 3 метра. Плитка больших размеров выпускается в ректифицированном варианте исполнения, что позволяет укладывать ее без видимых швов.Наконец, трехмерные керамические покрытия создают интересные оптические эффекты. Стены перестают быть плоскими и активнее влияют на объем пространства. Плитка с рельефным рисунком или неровной текстурой элементов способна сделать помещение более объемным за счет едва уловимой игры света и тени.www.vira.ru