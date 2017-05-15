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Минск предлагает разработать единые нормы по антибиотикам в продуктах

16.05.2017 15:54 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. В ЕАЭС необходимо разработать и внедрить единые для всех стран — участников Союза нормы по остаточному содержанию в продуктах питания антибиотиков и других ветеринарных препаратов, а также консервантов, заявил главный ветеринарный врач Беларуси Александр Субботин.

Россельхознадзор с 15 мая ввел усиленный лабораторный контроль в отношении 9 белорусских молокоперерабатывающих предприятий. Поводом для этого послужили многократные случаи выявления в молочной продукции антибиотиков, антимикробных веществ, противогрибковых препаратов и консервантов. По мнению Россельхознадзора, эти показатели в белорусском молоке многократно превышали допустимые нормы.

Минск предлагает разработать единые нормы по антибиотикам в продуктах
© Pixabay
Минск готов повести переговоры об итогах проверок Россельхознадзора

"Надо будет разрабатывать новую методику, чтобы совместно с нашими российскими коллегами четко защищать потребителя от наличия этих препаратов. Вообще надо определить, какие их концентрации допустимы в продуктах", — сказал Субботин во вторник журналистам в Минске, комментируя последние действия Россельхознадзора и предъявленные претензии.

Он подчеркнул, что белорусская сторона даст четкий анализ этой ситуации.

Замминистра отметил, что такие предельно допустимые нормы содержания антибиотиков должны быть выработаны как в рамках двусторонних отношений с Россией, так и в рамках ЕАЭС. "У нас все-таки одно пространство и один союз, и все мы должны работать совместно и вырабатывать общие подходы", — подчеркнул он.

Как ранее сообщал Sputnik, у Беларуси и РФ до настоящего времени нет единого техрегламента на молочную продукцию, единых требований к сырью. Также страны не имеют единых требований к применению ветеринарных препаратов, в том числе антибиотиков, различаются и требования к допустимому остаточному содержанию этих веществ в продуктах питания.

Ранее в Минске подчеркивали, что большинство претензий Россельхознадзора связано с тем, что национальные методики определения качества продукции в Беларуси и РФ не совпадают.

Между тем, специалисты Россельхознадзора подчеркивают, что наличие в продуктах питания антибиотиков в концентрациях выше допустимых приводят к формированию у человека устойчивости к антибактериальным препаратам, что позднее негативно сказывается на лечении во время заболевания.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси предлагают определить, какие концентрации антибиотиков, антимикробных веществ и консервантов допустимы в продуктах питания, эти нормы должны стать...

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