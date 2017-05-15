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Промпроизводство в Беларуси в январе-апреле увеличилось на 5,4%

16.05.2017 16:27 — Новости Экономики | БелТА  
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе-апреле объем промышленного производства в текущих ценах составил Br28,2 млрд, или в сопоставимых ценах 105,4% к уровню января-апреля 2016 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Объем промышленного производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,9%, в обрабатывающей промышленности - на 5,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 5,1%. В водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объем промпроизводства составил 97,8%.

Индекс промышленного производства за апрель 2017 года к апрелю 2016 года составил 108,7%.

В 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь-апрель 2017 года превысил уровень января-апреля 2016-го. Наибольший прирост наблюдался в производстве химических продуктов (19,5%); производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (19,5%); производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (14,4%); металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (9,3%); производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (8,9%); производстве электрооборудования (6,9%).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Индекс промышленного производства за апрель 2017 года к апрелю 2016 года составил 108,7%.

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