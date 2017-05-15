Производство сельхозпродукции в январе-апреле увеличилось на 2,1%

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе-апреле 2017 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило Br3,1 млрд и увеличилось по сравнению с январем-апрелем 2016 года в сопоставимых ценах на 2,1%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br2,9 млрд, что в сопоставимых ценах на 2,6% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 603,1 тыс. т, что на 2% больше, чем за январь-апрель 2016 года, молока - 2 млн 283 тыс. т (на 2,9% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 569,9 тыс. т и по сравнению с январем-апрелем 2016 года увеличилось на 2,6%, молока произведено 2 млн 204,9 тыс. т, что на 3,4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На 1 мая 2017 года в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн голов, в том числе коров - 1,4 млн, поголовье свиней - 2,8 млн голов.-0-