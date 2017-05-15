Правительство утвердило задание по экспорту в Китай до 2020 года

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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило задание по экспорту товаров и услуг в Китай на 2017-2020 годы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 12 мая 2017 года №347 "Об определении ключевых показателей эффективности работы по экспорту товаров и услуг в Китайскую Народную Республику до 2020 года", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Совмин утвердил выполнение ежегодных заданий по экспорту товаров и услуг в Китай на 2017-2020 годы в качестве ключевых показателей эффективности работы руководителей республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов и Минского горисполкома. Так, в 2017 году экспорт товаров и услуг в КНР должен составить $653 млн, в 2018-м - $806,6 млн, в 2019-м - $1 млрд 60,1 млн, в 2020-м - $1,5 млрд.

Руководителям республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов и Минского горисполкома нужно обеспечить закрепление лиц, ответственных за выполнение заданий, на уровне не ниже заместителя руководителя; определить специалистов для оперативного взаимодействия с МИД, посольством Беларуси в Китае, белорусскими организациями - экспортерами по вопросам выполнения заданий; представлять в МИД отчеты об экспорте товаров и услуг в КНР.

МИД поручено совместно с должностным лицом, закрепленным за КНР, обеспечить содействие в выполнении заданий, а также совместно с республиканскими органами госуправления и иными госорганизациями, подчиненными правительству, облисполкомами и Минским горисполкомом обеспечить проведение мониторинга и рассмотрение результатов выполнения заданий. Информация о выполнении заданий должна предоставляться ежегодно до 1 января и 1 июля в Совет Министров.

Контроль за выполнением постановления возложен на Министерство иностранных дел.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-