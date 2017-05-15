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Строительство Петриковского ГОКа идет по графику - "Беларуськалий"

16.05.2017 17:04 — Новости Экономики | БелТА  
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Фото ОАО "Беларуськалий"
Фото ОАО "Беларуськалий"

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство Петриковского горно-обогатительного комплекса идет по графику. Такая информация размещена на сайте ОАО "Беларуськалий", сообщает БЕЛТА.

На промплощадке будущего Петриковского горно-обогатительного комплекса продолжаются масштабные работы по реализации основного этапа строительства. Основные работы сегодня - это проходка стволов. При строительстве шахтных стволов планируется применить технологию совмещенного выполнения работ по проходке, возведению тюбинговой крепи и гидроизоляции ствола - за счет применения двух проходческих полков и выдачи породы от проходки более производительными породопогрузочными комплексами.

Параллельно выполняется строительство зданий трех подъемных машин. Продолжается строительство водохранилища технической воды и рассолохранилища, создание фундамента и установка металлоконструкций на площадке станции перекачки отжимных рассолов. Кроме того, идет строительство складов руды, которое запланировано завершить осенью нынешнего года, а также цеха погрузки.

Возведение Петриковского ГОК является самым масштабным инвестиционным проектом ОАО "Беларуськалий" за всю его современную историю. Проект предполагает строительство рудника и сильвинитовой обогатительной фабрики. Срок сдачи в эксплуатацию первой очереди объекта - декабрь 2019 года. Выход на проектную мощность, которая составит 1,5 млн т хлорида калия в год, в 2021 году. Планируется, что к 2025 году мощность комбината вырастет до 3 млн т хлорида калия в год.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На промплощадке будущего Петриковского горно-обогатительного комплекса продолжаются масштабные работы по реализации основного этапа строительства.

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