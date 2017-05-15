Экономический потенциал Беларуси представили на инвестфоруме в Сеуле

Выступает Владимир Семашко. Фото МИД Беларуси

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Республики Корея городе Сеуле 15 мая прошел Белорусский инвестиционный и экономический форум, приуроченный к 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Республикой Корея. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"В рамках сессий форума представлен экономический потенциал нашей страны, преимущества сотрудничества с Беларусью, а также ряд перспективных инвестиционных проектов. Состоялось подписание соглашений, направленных на дальнейшее развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - проинформировали в МИД.

На полях форума прошли встречи белорусской делегации с представителями Министерства торговли, промышленности и энергетики и Министерства иностранных дел Республики Корея, ведущих корейских корпораций и бизнес-ассоциаций. Обсуждены перспективы развития сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Мероприятие организовано посольством Беларуси в Корее и Корейской торгово-промышленной палатой при содействии Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси, Корейской ассоциации импортеров, юридической фирмы DR&AJU, Корейской ассоциации подрядчиков и других. В состав белорусской делегации вошли представители руководства правительства, министерств финансов, промышленности, экономики, Белорусской торгово-промышленной палаты, Национальной академии наук, администрации Парка высоких технологий, ряда крупнейших белорусских предприятий. С корейской стороны участие в форуме приняли представители государственных органов и организаций, компании, работающие в сферах информационных технологий, электроники, строительства, фармацевтики, автомобильной промышленности.-0-