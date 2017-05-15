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Коллегия ЕЭК одобрила проект техрегламента на питьевую и минеральную воду

16.05.2017 18:29 — Новости Экономики | БелТА  
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16 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила сегодня проект технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Требования документа распространяются на природную минеральную воду, в том числе столовую, лечебно-столовую и лечебную, а также на купажированную, обработанную и природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду", - отметили в ЕЭК.

В проекте техрегламента прописаны требования к производству, хранению, перевозке, реализации и утилизации упакованной питьевой воды. В частности, производители и продавцы должны четко соблюдать требования по химической и микробиологической безопасности. Для розлива природной минеральной воды в упаковку должна использоваться вода из защищенного от антропогенного воздействия источника или скважины, отнесенная к природной минеральной воде по законодательству государства, где она извлекается из-под земли.-0-

 
 
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В проекте техрегламента прописаны требования к производству, хранению, перевозке, реализации и утилизации упакованной питьевой воды.

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