Коллегия ЕЭК одобрила проект техрегламента на питьевую и минеральную воду

16 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила сегодня проект технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Требования документа распространяются на природную минеральную воду, в том числе столовую, лечебно-столовую и лечебную, а также на купажированную, обработанную и природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду", - отметили в ЕЭК.

В проекте техрегламента прописаны требования к производству, хранению, перевозке, реализации и утилизации упакованной питьевой воды. В частности, производители и продавцы должны четко соблюдать требования по химической и микробиологической безопасности. Для розлива природной минеральной воды в упаковку должна использоваться вода из защищенного от антропогенного воздействия источника или скважины, отнесенная к природной минеральной воде по законодательству государства, где она извлекается из-под земли.-0-