ЕЭК установила переходные положения для техрегламента на игрушки

16 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила переходные положения, обеспечивающие возможность для предпринимателей адаптироваться к ранее принятым изменениям в технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности игрушек", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

В частности, в соответствии с решением Совета ЕЭК в техрегламент были включены новые положения, направленные на обеспечение безопасности продукции, имеющей магнитные элементы. Например, запрещены продажа и распространение игрушек с незакрепленными сверхсильными магнитами малого размера.

"Решением Коллегии ЕЭК предусмотрено, что сертификаты на магнитные игрушки, выданные до дня вступления в силу изменений (30 марта 2018 года), будут действительны до окончания срока их действия, - пояснили в пресс-службе. - По ним можно будет производить и выпускать игрушки в обращение на рынок союза. Обращаться такие игрушки на рынке пяти стран ЕАЭС смогут в течение установленного срока службы или срока годности".

Коллегия ЕЭК также привела в соответствие с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС нормативные акты, определяющие перечни продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается предоставлением таможенному органу документа об оценке соответствия требованиям ряда технических регламентов союза. Среди таких техрегламентов - "О безопасности низковольтного оборудования", "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе", "Электромагнитная совместимость технических средств", "О безопасности мебельной продукции", "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" и "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков".-0-