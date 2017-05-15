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Власти Беларуси приказали увеличить экспорт в Китай до 1,5 млрд долларов

16.05.2017 18:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Правительство Беларуси утвердило задание по экспорту товаров и услуг в Китай на 2017−2020 годы. Это предусмотрено постановлением Совмина от 12 мая 2017 года № 347.

Совмин утвердил выполнение ежегодных заданий по экспорту товаров и услуг в Китай на 2017−2020 годы в качестве ключевых показателей эффективности работы руководителей республиканских госорганов и других госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов и Минского горисполкома. Так, в 2017 году экспорт товаров и услуг в КНР должен составить 653 млн долларов, в 2018-м — 806,6 млн, в 2019-м — 1,06 млрд, в 2020-м — 1,5 млрд.

Наибольший вклад должен обеспечить Миноблисполком: с 390 млн долларов в 2017 году до 930 млн долларов к концу 2020 года. На территории Минской области находятся «Беларуськалий», индустриальный парк «Великий камень» и строится еще один калийный комбинат. На втором месте идут предприятия концерна «Белнефтехима», которым доведена задача увеличить экспорт с 60 млн до 155 млн долларов.

Контроль за выполнением постановления возложен на Министерство иностранных дел.

За 2016 год товарооборот Беларуси и Китая составил около 2,6 млрд долларов. При этом белорусский экспорт сложился на уровне 500 млн долларов. Беларусь поставляет в Китай калийные удобрения, нефтехимическую продукцию, комбайны, запчасти для карьерных самосвалов, сельхозтехнику и другие товары.

Сегодня закончился визит официальной белорусской делегации во главе с Александром Лукашенко в КНР.

 
 
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Правительство Беларуси утвердило задание по экспорту товаров и услуг в Китай на 2017−2020 годы. Это предусмотрено постановлением Совмина от 12 мая 2017 года № 347.

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