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Беларусь хочет нарастить экспорт в Китай до $1,5 млрд в 2020 году

16.05.2017 19:52 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Белорусское правительство утвердило программу по экспорту в Китай товаров и услуг на ближайшие три года, сообщила во вторник пресс-служба Совета министров республики.

"Совмин утвердил выполнение ежегодных заданий по экспорту товаров и услуг в Китай на 2017-2020 годы в качестве ключевых показателей эффективности работы руководителей республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов и Минского горисполкома", — говорится в сообщении.

Согласно утвержденной программе в текущем году экспорт товаров и услуг в Китай планируется на уровне 653 миллионов долларов, в следующем уже 806,6 миллиона, в 2019 году — 1,06 миллиарда, а в 2020-м — полтора миллиарда долларов.

Контроль за выполнением постановления возложен на МИД республики.

В прошлом году товарооборот Беларуси и КНР составил 2,58 миллиарда долларов, по сравнению с 2015 годом этот показатель ниже на 21,8%. В том числе экспорт снизился на 40%, а импорт — на 11,9%.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Белорусское правительство утвердило программу по экспорту в Китай товаров и услуг на ближайшие три года, сообщила во вторник пресс-служба...

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