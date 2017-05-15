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Правительство предоставит Беларусбанку гарантию в погашении кредита "ЦБК-Консалт"

16.05.2017 20:28 — Новости Экономики | БелТА  
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство предоставит ОАО "Сберегательный банк ”Беларусбанк" гарантию в погашении кредита ОАО "ЦБК-Консалт". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 16 мая 2017 года №359, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Беларусбанку в 2017 году предоставят гарантию правительства в погашении основного долга и оплате процентов за пользование кредитом, выдаваемым банком в 2017-2018 годах ОАО "ЦБК-Консалт" для пополнения оборотных средств в виде невозобновляемой кредитной линии в сумме Br20 млн, со сроком возврата по 31 марта 2020 года включительно и взиманием процентов за пользование кредитом в размере ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной на 3 процентных пункта.

Плата за предоставление гарантии правительства производится единовременно в размере 1% от суммы кредита.

Министерству финансов поручено оформить гарантию правительства после заключения кредитного договора.

Персональная ответственность за целевое использование средств кредита, своевременное его погашение, уплату процентов за пользование им возложена на директора ОАО "ЦБК-Консалт".

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Персональная ответственность за целевое использование средств кредита, своевременное его погашение, уплату процентов за пользование им возложена на директора...

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