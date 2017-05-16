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Обещания инвестиций: итоги визита Лукашенко в Китай
16.05.2017 21:16 — Новости Экономики | БДГ
За последние дни из Китая пришло много позитивных новостей: китайские компании обещали инвестиции, белорусские — заключали выгодные контракты, есть договоренности о нескольких миллиардах долларов. Экономисты к перспективам белорусско-китайского сотрудничества относятся скептически.
Встреча с товарищем Си состоялась, с Путиным — нет
Александр Лукашенко
В целом рабочий визит в Китай принес довольно много двусторонних встреч белорусскому официальному лидеру. Одна из самых важных — с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств обсудили итоги форума «Один пояс — один путь» и уделили особое внимание углублению сотрудничества двух стран в сфере военной безопасности, а также в строительной, инвестиционной, финансовой, агропромышленной и туристической областях.
Лукашенко также встретился с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встретился и с другими лидерами стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В частности, президент пообщался с руководством Кении, Камбоджи, Эфиопии и Вьетнама.
А вот с президентом России Владимиром Путиным Александр Лукашенко, похоже, разминулся.
6 экономических перспектив Беларуси и Китая
1. Китайская корпорация "СИТИК Групп" инвестирует около $1,5 млрд в новые проекты в Беларуси
«Первая наша задача заключается в том, чтобы завершить реализацию в Беларуси текущих проектов. С момента моего последнего визита в вашу страну прошел год, и мы видим возможности для запуска новых бизнес-идей», — сообщил заместитель председателя правления, президент корпорации "СИТИК Групп" Ван Цзюн.
Что же собирается делать СИТИК в Беларуси? Роботов, проекты в агропромышленной, сельскохозяйственной и нефтехимической сферах.
Объем инвестиций составляет около $1,5 млрд.
Лукашенко видит большие перспективы для работы в Беларуси этой китайской корпорации.
2. Китайская компания CRCC может принять участие в строительстве высокоскоростной железной дороги через всю Беларусь
«В качестве перспективных направлений сотрудничества стороны отметили участие компаний CRCC в дальнейшем создании инфраструктуры и объектов индустриального парка "Великий камень", третьей линии минского метро, а также договорились проработать возможность строительства высокоскоростной железной дороги от границы с ЕС до Минска и к границе с Россией», — цитирует сообщение Минэкономики
3. Китайский кредит в 1 млрд долларов
Китай рассмотрит возможность
Нужно понимать, что обещания выдать деньги не было: по словам Си Цзиньпина, Китай располагает возможностью оказать Беларуси содействие в данном вопросе, поэтому он поручил руководителям профильных ведомств проработать этот вопрос. Это всё.
Китайская сторона заявила о намерении продолжить оказание Беларуси помощи при строительстве социального жилья.
4. Продукты в Китай
Китайские бизнесмены намерены инвестировать в производство продовольствия в Беларуси более 1,2 млрд долларов, заявил сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.
Еще одна китайская корпорация, по его словам, заявила о желании инвестировать в строительство комплексов по производству молока в Витебской области. Планируется, что продукция этих предприятий будет перерабатываться на белорусских заводах и поставляться в Китай. Сумма проекта оценивается более чем в 200 миллионов долларов, подчеркнул Заяц.
Ряд белорусских предприятий заключили с китайскими компаниями контракты на поставку молочных продуктов общей суммой свыше 13 миллионов долларов,
5. Прорывной год
«С учетом очевидных тенденций к развитию сотрудничества между Беларусью и Китаем, новых договоренностей, достигнутых в ходе участия Александра Лукашенко в саммите «Один пояс и один путь», активности белорусских предприятий в китайском направлении, будем ожидать, что этот год станет прорывным в отношениях белорусской экспортной экспансии на китайский рынок», — цитирует
Намерения инвестиций
Минсельхозпрод подписал с китайской корпорацией о поставках продовольствия только документ о намерениях, отметил экономист Ярослав Романчук.
Он назвал манеру подачи подобных новостей «потрясающими вещами», которые призваны создать иллюзию об очередном прорыве — 1,2 млрд инвестиций в сельское хозяйство.
Со скептицизмом эксперт отнесся и к возможности инвестиций в 1,5 млрд долларов от «СИТИК Групп».
«Я боюсь, что идет распределение тех денег, которые китайцы дали в рамках связанных кредитов. Они сами подсказывают, где можно будет поучаствовать. В нефтехиме? Пусть в нефтехиме», — отметил Романчук в эфире
Он считает, что у таких проектов и срок окупаемости может быть больше в 2-3 раза. «Если это были не инвестиции, а белорусы уговорили китайцев освоить ресурсы, то это приведет к росту долговых обязательств Республики Беларусь», — пояснил экономист, добавив, что такими темпами через «два-три года мы отпразднуем 80% долю госдолга к ВВП — долг обслуживание которого невозможно».
Скептично к сотрудничеству Беларуси и Китая относится и экономист Леонид Заико. «При чем тут Беларусь и «Шелковый путь»?» — спросил он.
Эксперт считает, что сомнительно установления особых отношений между странами, если соотношение 1 к 140 (Китай — Беларусь соответственно). «Для Китая мы маленькая муха дрозофила», — считает Заико.
Некоторые политические надежды у Беларуси на инвестиции из Китая всё же есть. Их подкрепил и сам китайский лидер. «Беларусь для нас — партнер, играющий важную роль в реализации проектов "пояса и пути", — подчеркнул председатель Си. — Нашим странам следует предпринять еще большие усилия для укрепления торгово-инвестиционных отношений».
Справка БДГ
Правительство Беларуси утвердило задание по экспорту товаров и услуг в Китай на 2017−2020 годы. Это
В 2017 году экспорт товаров и услуг в КНР должен составить 653 млн долларов, в 2018-м — 806,6 млн, в 2019-м — 1,06 млрд, в 2020-м — 1,5 млрд. Контролировать выполнение задания будет МИД.
В 2016 год товарооборот Беларуси и Китая составил около 2,6 млрд долларов. При этом, белорусский экспорт — около 500 млн долларов. Заметный рост был отмечен в 2014 и 2015 годах — 640 и 781 млн долларов соответственно.
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За последние дни из Китая пришло много позитивных новостей: китайские компании обещали инвестиции, белорусские — заключали выгодные контракты, есть...
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