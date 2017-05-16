Обещания инвестиций: итоги визита Лукашенко в Китай

За последние дни из Китая пришло много позитивных новостей: китайские компании обещали инвестиции, белорусские — заключали выгодные контракты, есть договоренности о нескольких миллиардах долларов. Экономисты к перспективам белорусско-китайского сотрудничества относятся скептически.

Встреча с товарищем Си состоялась, с Путиным — нет

Александр Лукашенко принял активное участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь». Среди политических достижений — Беларусь и Китай изучают возможность взаимного введения безвизового режима до 30 дней, договоренности о взаимоотношении стран в области обеспечения безопасности, военной сфере и по линии спецслужб.

В целом рабочий визит в Китай принес довольно много двусторонних встреч белорусскому официальному лидеру. Одна из самых важных — с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств обсудили итоги форума «Один пояс — один путь» и уделили особое внимание углублению сотрудничества двух стран в сфере военной безопасности, а также в строительной, инвестиционной, финансовой, агропромышленной и туристической областях.

Лукашенко также встретился с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встретился и с другими лидерами стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В частности, президент пообщался с руководством Кении, Камбоджи, Эфиопии и Вьетнама.

А вот с президентом России Владимиром Путиным Александр Лукашенко, похоже, разминулся.

6 экономических перспектив Беларуси и Китая

1. Китайская корпорация "СИТИК Групп" инвестирует около $1,5 млрд в новые проекты в Беларуси

«Первая наша задача заключается в том, чтобы завершить реализацию в Беларуси текущих проектов. С момента моего последнего визита в вашу страну прошел год, и мы видим возможности для запуска новых бизнес-идей», — сообщил заместитель председателя правления, президент корпорации "СИТИК Групп" Ван Цзюн.

Что же собирается делать СИТИК в Беларуси? Роботов, проекты в агропромышленной, сельскохозяйственной и нефтехимической сферах.

Объем инвестиций составляет около $1,5 млрд.

Лукашенко видит большие перспективы для работы в Беларуси этой китайской корпорации.

2. Китайская компания CRCC может принять участие в строительстве высокоскоростной железной дороги через всю Беларусь

«В качестве перспективных направлений сотрудничества стороны отметили участие компаний CRCC в дальнейшем создании инфраструктуры и объектов индустриального парка "Великий камень", третьей линии минского метро, а также договорились проработать возможность строительства высокоскоростной железной дороги от границы с ЕС до Минска и к границе с Россией», — цитирует сообщение Минэкономики БелТА .

3. Китайский кредит в 1 млрд долларов

Китай рассмотрит возможность выделения Беларуси кредита в 1 млрд долларов для завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов, заявил сегодня председатель КНР Си Цзиньпин.

Нужно понимать, что обещания выдать деньги не было: по словам Си Цзиньпина, Китай располагает возможностью оказать Беларуси содействие в данном вопросе, поэтому он поручил руководителям профильных ведомств проработать этот вопрос. Это всё.

Китайская сторона заявила о намерении продолжить оказание Беларуси помощи при строительстве социального жилья.

4. Продукты в Китай

Китайские бизнесмены намерены инвестировать в производство продовольствия в Беларуси более 1,2 млрд долларов, заявил сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

Еще одна китайская корпорация, по его словам, заявила о желании инвестировать в строительство комплексов по производству молока в Витебской области. Планируется, что продукция этих предприятий будет перерабатываться на белорусских заводах и поставляться в Китай. Сумма проекта оценивается более чем в 200 миллионов долларов, подчеркнул Заяц.

Ряд белорусских предприятий заключили с китайскими компаниями контракты на поставку молочных продуктов общей суммой свыше 13 миллионов долларов, передает ПРАЙМ.

5. Прорывной год

«С учетом очевидных тенденций к развитию сотрудничества между Беларусью и Китаем, новых договоренностей, достигнутых в ходе участия Александра Лукашенко в саммите «Один пояс и один путь», активности белорусских предприятий в китайском направлении, будем ожидать, что этот год станет прорывным в отношениях белорусской экспортной экспансии на китайский рынок», — цитирует БелаПАН директор УП «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты Евгений Введенский.

Намерения инвестиций

Минсельхозпрод подписал с китайской корпорацией о поставках продовольствия только документ о намерениях, отметил экономист Ярослав Романчук.

Он назвал манеру подачи подобных новостей «потрясающими вещами», которые призваны создать иллюзию об очередном прорыве — 1,2 млрд инвестиций в сельское хозяйство.

Со скептицизмом эксперт отнесся и к возможности инвестиций в 1,5 млрд долларов от «СИТИК Групп».

«Я боюсь, что идет распределение тех денег, которые китайцы дали в рамках связанных кредитов. Они сами подсказывают, где можно будет поучаствовать. В нефтехиме? Пусть в нефтехиме», — отметил Романчук в эфире Primus.by .

Он считает, что у таких проектов и срок окупаемости может быть больше в 2-3 раза. «Если это были не инвестиции, а белорусы уговорили китайцев освоить ресурсы, то это приведет к росту долговых обязательств Республики Беларусь», — пояснил экономист, добавив, что такими темпами через «два-три года мы отпразднуем 80% долю госдолга к ВВП — долг обслуживание которого невозможно».

Скептично к сотрудничеству Беларуси и Китая относится и экономист Леонид Заико. «При чем тут Беларусь и «Шелковый путь»?» — спросил он.

Эксперт считает, что сомнительно установления особых отношений между странами, если соотношение 1 к 140 (Китай — Беларусь соответственно). «Для Китая мы маленькая муха дрозофила», — считает Заико.

Некоторые политические надежды у Беларуси на инвестиции из Китая всё же есть. Их подкрепил и сам китайский лидер. «Беларусь для нас — партнер, играющий важную роль в реализации проектов "пояса и пути", — подчеркнул председатель Си. — Нашим странам следует предпринять еще большие усилия для укрепления торгово-инвестиционных отношений».

Справка БДГ

Правительство Беларуси утвердило задание по экспорту товаров и услуг в Китай на 2017−2020 годы. Это предусмотрено постановлением Совмина от 12 мая 2017 года № 347.

В 2017 году экспорт товаров и услуг в КНР должен составить 653 млн долларов, в 2018-м — 806,6 млн, в 2019-м — 1,06 млрд, в 2020-м — 1,5 млрд. Контролировать выполнение задания будет МИД.

В 2016 год товарооборот Беларуси и Китая составил около 2,6 млрд долларов. При этом, белорусский экспорт — около 500 млн долларов. Заметный рост был отмечен в 2014 и 2015 годах — 640 и 781 млн долларов соответственно.