МИНСК, 17 мая — Sputnik. Пока пользователи популярных соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники" и поисковика "Яндекс" приходят в себя после решения официального Киева запретить работу этих ресурсов на территории страны, бизнесмены и финансисты Украины продолжают недоумевать, как им дальше работать.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продление и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. Указ опубликован в среду в правительственной газете "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер"), нормативный акт вступает в силу со дня опубликования.

В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры также ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

Некоторые украинские чиновники, в особенности из министерства внутренних дел страны, призывали к запрету соцсети "Вконтакте", поскольку она помогала продвигать "российскую пропаганду". Они считают это мерой национальной безопасности.



© Sputnik Указ Порошенко о расширении санкций против РФ вступил в силу

Но вот какую пропаганду СНБО могла разглядеть в программе "1С:Бухгалтерия" для многих предпринимателей, бизнесменов и банкиров до сих пор остается загадкой. Равно как и вопрос, где и как быстро, а главное за чей счет, можно найти альтернативу этому программному продукту..

Погоня за популизмом приносит убытки

Внефракционный народный депутат Евгений Мураев в новых санкциях официального Киева против России, которые в первую очередь затронули самих украинцев, видит "полный популизм.

"Те ограничения, которые ввели — это полный популизм, поскольку любой человек, хоть немного разбирающийся в интернете, понимает, что их можно очень легко обойти… Но в погоне за популизмом пострадает экономика, а значит — это ударит по жизни каждого украинца. Мы все это сможем прочувствовать и даже выразить в цифрах", — заявил парламентарий в эфире телеканала NewsOne.

Наибольший негатив в таком решении СНБО Мураев увидел в запрете использования программы "1С:Бухгалтерия".

"Это программный продукт, в котором работает 90% украинских предприятий. Помимо сдачи отчетов, эта программа имеет широкий спектр, позволяющий предприятиям вести логистику, склады, учеты, формировать отчеты. На сегодняшний день альтернативы этой программе нет", — возмутился политик. По словам нардепа, стоимость данного программного продукта колеблется от 300 до 5 000 долларов. Тогда как по оценкам специалистов, убытки могут составить около 300 миллионов долларов.

Надо отличать "мухи от котлет"

Депутат Верховной Рады Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко убежден, что запрещать надо то, что несет пропагандистскую угрозу, а бухгалтерию лучше не трогать.

"Мне известно, что указ президента касается соцсетей — "ВКонтакте" и "Однокласники", мне неизвестно, откуда взялась информация о блокировке работы "1С". Это полезная программа, она используется не только в Украине, но и в других странах мира, то есть надо отличать "мухи от котлет". Все то, что несет информационно-пропагандистскую угрозу… или делает другие вещи против национальной безопасности, должно быть заблокировано. Если это бухгалтерская программа, пусть она работает", — сказал Геращенко журналистам, общение которых транслировал телеканал "112.Украина".

Правообладатели "С": будем работать

Оператором распространения самой популярной в стране бухгалтерской программы "1С", попавшей под санкции Киева является украинская компания "Скайлайн Софтвер".

Директор компании Вадим Мазур сообщил журналистам, что в Украине около 300 тысяч предприятий официально пользуются программой "1С", из них около 60 тысяч государственных. Еще от 50 до 200 тысяч пользователей используют программное обеспечение без лицензии.

"Последствий не будет для наших пользователей. Они будут получать обновления… Мы будем продолжать работать… Но заниматься торговлей пока не сможем",- сказал Мазур.

Компания ДП "Еврософтпром" (украинский правообладатель софта "1С: Предприятие") уже отрапортовала, что в Украине программными продуктами такой разработки "1С", как "1С: Предприятие" пользуется около 300 тысяч компаний.

"Еврософтпром", которая владеет правама на продукты "1С: Предприятие", продолжит обеспечивать обновления программных решений для существующих клиентов, но не сможет продавать новые продукты.

Эксперты в области IT-технологий говорят, что продукция "1С" может повторить путь антивируса Касперского, который тоже попал под запрет в Украине. В итоге это программное обеспечение начали продавать через украинское юрлицо.

Ждет ли Украину фискальный коллапс

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов уже разъяснил, что бухгалтеров, которые пользуются санкционным российским программным продуктом "1С", невозможно заставить немедленно от него отказаться. Но государственные и бюджетные учреждения обязательно будут переводиться на программный продукт национального производителя.

"Есть качественный продукт, который производят украинские программисты, есть европейский продукт, который обслуживает бухгалтерский учет или что-либо… Уже много национальных производителей аплодируют этому решению (о вводе санкций — ред.). Поддержим национального производителя, в том числе программный продукт", — заявил Турчинов журналистам.

Он также признался, что ему звонят директора школ и спрашивают, что им делать, потому что они используют "ВКонтакте" образовательные программы. Что он им отвечает секретарь СНБО журналистам не рассказал.

Один из идеологов санкционного списка Михаил Макарук пообещал, что украинские программисты смогут сделать свой "С" в кратчайшие сроки.

А вот советник главы Минфина Елена Макеева призналась, что у нее телефон покраснел от звонков банкиров и бизнесменов. Она признала, что абсолютное большинство украинских компаний работают на российском программном обеспечении и национальной альтеранативы для него нет.

В качестве решения проблемы советник главы Минфина предложила перевести бухгалтерию на аутсорсинг. Пользователи Фейсбука под ее постом грустно шутят, что аутсорсить бухгалтерию лучше в Россию или Беларусь, где "1С" работает.