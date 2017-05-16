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Премьер-министры стран ЕАЭС встретятся 26 мая в Казани

17.05.2017 08:40 — Новости Экономики | БелТА  
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Премьер-министры стран ЕАЭС встретятся 26 мая в Казани
Фото из архива

17 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана пройдет 26 мая в Казани, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В повестку дня заседания внесены вопросы в сфере экономики, таможенного сотрудничества, промышленности и агропромышленного комплекса. В частности, главам правительств стран союза будет представлен ежегодный отчет ЕЭК о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений комиссии в 2016 году. Будет также рассмотрен вопрос о порядке организации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере агропромышленного комплекса государств - членов ЕАЭС и проект соглашения о порядке добровольного согласования странами союза с ЕЭК специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения комиссией разбирательств, связанных с предоставлением странами ЕАЭС специфических субсидий.

Кроме того, премьер-министры обсудят развитие механизма единого окна в системе регулирования внешнеэкономической деятельности в странах союза.

Заседание пройдет под руководством кыргызской стороны в рамках председательства Кыргызстана в органах ЕАЭС в 2017 году. В мероприятии примет также участие председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.-0-

 
 
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В повестку дня заседания внесены вопросы в сфере экономики, таможенного сотрудничества, промышленности и агропромышленного комплекса.

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