Беларусь и Китай обсудят предоставление кредита на строительство завода в Колодищах

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай проведут переговоры по проекту кредитного соглашения о предоставлении льготного покупательского кредита для реализации инвестиционного проекта "Строительство завода по производству специальных машин в п. Колодищи Минского района". Это предусмотрено постановлением Совета Министров №348 от 12 мая 2017 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Совет Министров постановил привлечь в 2017–2022 годах льготный покупательский кредит Экспортно-импортного банка Китая сроком на 18 лет для реализации инвестиционного проекта "Строительство завода по производству специальных машин в п. Колодищи Минского района" на сумму $192 713 700.

Постановлением одобрен проект кредитного соглашения между правительством Беларуси и Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении льготного покупательского кредита для реализации данного инвестиционного проекта в качестве основы для проведения переговоров.

Совет Министров уполномочил Министерство финансов на проведение переговоров по проекту кредитного соглашения, разрешив при необходимости вносить в него изменения и (или) дополнения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание кредитного соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта, а также документов, необходимых для обеспечения реализации кредитного соглашения.

Данное постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-