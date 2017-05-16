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Беларусь ограничила ввоз птицы из Татарстана из-за птичьего гриппа

17.05.2017 09:44 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь ограничила ввоз птицы из Татарстана из-за птичьего гриппа

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз птицы из Татарстана из-за высокопатогенного гриппа птиц. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По данным Международного эпизоотического бюро, на территории Татарстана зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

В связи с этим с 17 мая введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из Татарстана живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.

Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По данным Международного эпизоотического бюро, на территории Татарстана зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

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