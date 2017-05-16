Беларусь не исключает симметричных мер на действия РФ по сертификатам

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Беларусь так же, как и Россия, начнет принимать сертификаты соответствия на бытовую технику только белорусского образца.



© Sputnik Кирилл Каллиников Скандал с сертификатами: в ЕЭК говорят, что ситуация под контролем

ФТС РФ перестала принимать для таможенного оформления сертификаты на сложнобытовую технику, выданные в других странах ЕАЭС, кроме России, в феврале 2017 года. В апрелемеждународные производители сложнобытовой техники заявили о проблеме с таможенной очисткой грузов на российской таможне. По их словам, это связано с тем, что программное обеспечение электронного декларирования ФТС РФ признает сертификаты соответствия единой формы, выданные только в России. Таким образом, выданные в других странах Союза документы российская таможня не принимает и отправляет эти грузы на другую процедуру оформления. Это создает проблемы с перемещением грузов.

В конце минувшей недели Госстандарт Беларуси заявил, что Федеральная таможенная служба России (ФТС) нарушает договоренности, не принимая сертификаты соответствия, выданные в других странах ЕАЭС, и пригрозил принятием остальными странами-участницами ответных мер.

В Беларуси не исключают введения симметричных ответных мер на действия ФТС России.

"Такое решение еще не принято, но если понадобится и возникнет необходимость, мы не исключаем такой меры", — заявил в среду в Овальном зале председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько. Таким образом он ответил на вопрос Sputnik, может ли Беларусь в качестве ответной меры начать принимать сертификаты только те, которые были даны белорусскими органами.

Сенько отметил, что ГТК Беларуси уже выражало ФТС РФ вою обеспокоенность, направив в этот орган письмо.

Кроме того, вопрос рассматривался на уровне ЕЭК, но проблема до сих пор не разрешена.