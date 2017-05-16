Беларусь не исключает введения ответных мер на действия ФТС по непризнанию сертификатов ЕАЭС - Сенько

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не исключает введения ответных мер на действия ФТС по непризнанию сертификатов ЕАЭС, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если понадобится и будет необходимость, мы будем рассматривать подобные вопросы (введение ответных мер. - Прим. БЕЛТА). На сегодняшний день такое решение не принималось", - отметил Юрий Сенько.

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