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Беларусь не исключает введения ответных мер на действия ФТС по непризнанию сертификатов ЕАЭС - Сенько
17.05.2017 10:36 — Новости Экономики | БелТА
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не исключает введения ответных мер на действия ФТС по непризнанию сертификатов ЕАЭС, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.
"Если понадобится и будет необходимость, мы будем рассматривать подобные вопросы (введение ответных мер. - Прим. БЕЛТА). На сегодняшний день такое решение не принималось", - отметил Юрий Сенько.
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Беларусь не исключает введения ответных мер на действия ФТС по непризнанию сертификатов ЕАЭС - Сенько
"Если понадобится и будет необходимость, мы будем рассматривать подобные вопросы (введение ответных мер. - Прим. БЕЛТА). На сегодняшний день такое решение не...
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