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Беларусь и Китай подписали соглашение о развитии международных перевозок грузов

17.05.2017 10:42 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь и Китай подписали соглашение о развитии международных перевозок грузов

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай подписали соглашение о развитии международных грузовых перевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства Экономического пояса Шелкового пути, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики о развитии международных грузовых перевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства Экономического пояса Шелкового пути подписано 16 мая текущего года в Пекине во время мероприятий международного форума "Один пояс, один путь". Подписи под документом от Беларуси поставили министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, КНР - министр транспорта Ли Сяопэн.

Документ предусматривает углубление сотрудничества в железнодорожной, автомобильной, воздушной и иной инфраструктуре, гармонизацию норм и технологических стандартов в области логистики и создание благоприятных условий для международных перевозок грузов между Европой и Азией. Предполагается, что государства будут оказывать содействие для доступа предприятий на международный рынок услуг железнодорожного и автомобильного транспорта, развитию складской логистики. Усилия стран также будут направлены на развитие экономичной, безопасной и эффективной международной перевозки грузов.

Кроме того, данным соглашением предусматривается содействие Беларуси и Китая организации и выполнению международных мультимодальных перевозок в направлении территорий обоих государств, а также из них в третьи страны. Документ будет способствовать и созданию благоприятных условий для организации перевозок грузов и осуществления деятельности логистических центров в Беларуси и Китае.

В пресс-службе добавили, что документ направлен на реализацию Концепции долгосрочного развития отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. При этом соглашение открыто для присоединения к нему любого государства, участвующего в реализации концепции строительства Экономического пояса Шелкового пути. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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Подписи под документом от Беларуси поставили министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, КНР - министр транспорта Ли Сяопэн.

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