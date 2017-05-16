Последняя статистика от Белстат: экспорт и промпроизводство растут

Национальный статистический комитет опубликовал последнюю статистику по промышленному и сельскохозяйственному производству, внешней торговле и иностранным инвестициям, а также финансовом состоянии организаций.

Долги организаций

По данным Белстат, за январь – март 2017 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 9%, рентабельность продаж – 7,2%. Дебиторская задолженность на 1 апреля 2017 года составила 31,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,4 млрд рублей, или 26,3% от общего объема дебиторской задолженности. Просроченная дебиторская задолженность выросла с начала года на 22,2%.

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2017 года составила 40,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,1 млрд рублей, или 17,7% от общего объема кредиторской задолженности. За три месяца этого года просроченная кредиторская задолженность увеличилась на 4,2%.

Количество убыточных организаций в январе-марте 2017 года по сравнению с таким же прошлогодним периодом снизилось с 1.947 до 1.672, или на 14,1%, их удельный вес — с 26,5 до 22,7%.

Чистая прибыль всех организаций составила 2 млрд 854,4 млн рублей против чистого убытка в 96,6 млн в январе-марте 2016 года.

Иностранные инвестиции

За январь – март 2017 года в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 2,9 млрд долларов.

Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (47,3% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (20,2%), Кипра (8,9%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 2,5 млрд долларов, или 87% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь – март 2017 года организациями республики (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 859,5 млн долларов.

Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (58,5% от всех направленных инвестиций), Украины (20,5%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (7,6%).

На долю прямых инвестиций приходилось 91,5% всех направленных инвестиций за рубеж.

Внешняя торговля

В январе – марте 2017 года внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 13 373,7 млн долларов США, в том числе экспорт – 6 176,6 млн долларов, импорт – 7 197,1 млн долларов. К уровню января – марта 2016 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 122,8%, экспорт – 123,5%, импорт – 122,2%.

По итогам января – марта 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 1,6%, импорт – на 7,4% при росте средних цен экспорта на 21,5% и импорта на 13,8%.

Промышленность и сельское хозяйство

В январе – апреле 2017 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 28,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 105,4% к уровню января – апреля 2016 г., в том числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» – 102,9%, «Обрабатывающая промышленность» – 105,8%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 105,1% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 97,8%.

Индекс промышленного производства за апрель 2017 года к апрелю 2016 года составил 108,7%.

В 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь – апрель 2017 г. превысил уровень января – апреля 2016 г. Наибольший прирост наблюдался в производстве химических продуктов (на 19,5%); производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 19,5%); производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 14,4%); металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 9,3%); производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (на 8,9%); производстве электрооборудования (на 6,9%).

В январе – апреле 2017 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3,1 млрд рублей и увеличилось по сравнению с январем – апрелем 2016 г. в сопоставимых ценах на 2,1%. В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2,9 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 2,6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 603,1 тыс. тонн, что на 2% больше, чем за январь – апрель 2016 г., молока –2283,2 тыс. тонн (на 2,9% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 569,9 тыс. тонн и по сравнению с январем – апрелем 2016 года увеличилось на 2,6%, молока произведено 2204,9 тыс. тонн, что на 3,4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На 1 мая 2017 года численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях составила 4,3 млн. голов и по сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличилась на 0,2%, в том числе коров – 1,4 млн голов (на 0,3% больше). Численность свиней составила 2,8 млн. голов и увеличилась по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 0,1%.