Белорусские депутаты ратифицировали межправсоглашение с Турцией о содействии взаимной торговле

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты сегодня на заседании ратифицировали межправительственное соглашение с Турцией о содействии взаимной торговле, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил, представляя документ, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько, соглашение о системе содействия взаимной торговле подписано 11 ноября 2016 года в Минске. Оно позволяет повысить эффективность и сократить сроки проведения таможенного контроля, а это в позитивном ключе скажется на товарообороте между Беларусью и Турцией.

Система содействия взаимной торговле основана на обмене важной информацией о перемещении товаров и транспортных средств. Это означает, что участники внешнеэкономической деятельности, в отношении которых она будет применяться и которые будут предоставлять достоверную информацию о перемещаемых товарах, получат приоритеты в пунктах пропуска по сравнению с компаниями, не участвующими в этой процедуре.

Кроме того, на заседании депутаты ратифицировали протокол между правительствами Беларуси и Кубы к соглашению о взаимных поставках от 24 июня 2014 года. Заместитель министра иностранных дел Валентин Рыбаков пояснил, что реализация соглашения направлена на активизацию торгово-экономического сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения, а также создание соответствующих условий для более тесной экономической кооперации между белорусскими и кубинскими субъектами хозяйствования. Вступление в силу протокола к соглашению, о котором идет речь, позволит сторонам расширить перечень поставляемых товаров и оперативно решать вопросы отгрузки сельскохозяйственной, промышленной техники, запасных частей на Кубу и высокоэффективных биотехнологических лекарственных средств кубинского производства в Беларусь.

Отвечая на вопрос депутата Алексея Сокола, Валентин Рыбаков также рассказал, что есть несколько перспективных направлений сотрудничества Беларуси и Кубы. В том числе это промышленная кооперация в области машиностроения, поставки белорусской сложнотехнической продукции, военно-техническое взаимодействие.-0-