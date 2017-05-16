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«В Минске заказчик может затеять стройку, потом купить себе новый «мерседес», и проект останавливается», — литовский архитектор
17.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Дариус Шатунас начал свою карьеру более 20 лет назад. Абсолютно случайно он попал и на белорусский рынок. Начинал с дизайна интерьера, после перешел на проектирование частных домов, сейчас занимается и тем, и другим. Дариус работает как в Литве, так и в Беларуси. Он может сравнить архитектуру двух стран, а также заказчиков, которые тоже отличаются.
Первые проекты Дариуса в Минске были связаны с созданием дизайна интерьера в ресторанах, после появились заказы на проектирование частных домов. В Литве архитектор занимался проектированием торговых центров, кафе.
— Дариус, расскажите, чем отличается белорусский заказчик от литовского?
— Я не могу говорить за всех, но о тех людях, с которыми мы работали, могу сказать следующее: они очень много себе позволяют в плане трат на дом или квартиру. В Литве люди более прагматичные, смотрящие вперед. В Минске же заказчик может затеять стройку, потом купить себе новый «мерседес», и проект останавливается. У вас люди любят показать свою статусность. Плюс, когда белорусские клиенты сталкиваются с литовским архитектором, дизайнером, они думают, что он ближе к Европе, поэтому хотят от нас чего-то нового, свежего. Сегодня и у вас хватает молодых продвинутых архитекторов, которые ездят по миру, могут предложить хорошие идеи.
Первое, с чем мы столкнулись при работе с белорусскими клиентами, так это с безграничным доверием. Бывали случаи, когда мы показывали проект заказчику, он соглашался сразу, выделял нужную сумму денег, и в следующий раз мы видели его уже на готовом объекте.
— Как вы оцениваете наши кафе и рестораны с точки зрения дизайна?
— У вас есть замечательные уютные кафе, но в тоже время в Минске очень много заведений формата «банкетный зал», где длинные столы. Мы спрашиваем у владельцев, зачем так делать? Они отвечают, что на праздниках у вас все должны сидеть, нельзя сделать на празднике только фуршет, так не принято. Но ведь нужно же пробовать, продвигать идеи! Никогда не появится здесь уютных, милых и эстетичных заведений, если никто такое не создаст.
— Как вы оцениваете белорусскую архитектуру? Какие здания вам нравятся, а какие нет?
— Самое страшное здание в Минске — это дом «У Троицкого». Это ужас. Есть, наверное, еще некрасивые здания, но это находится в центре города. Это непонятная смесь азиатско-европейской культуры. Мы все ходили возле него и не понимали, зачем было так нагромождать здание?
Мне очень нравится комплекс RivieraPlaza— здания-корабли, они выглядят очень эффектно. Еще у вас интересное здание — бизнес-центр «Фаренгейт».
Еще мне не нравится, что в большинстве ваших зданий маленькие окна. Я понимаю, почему так делается — это нормативы пожарной безопасности. Ваши спальные районы тоже огорчают. Нет в их архитектуре каких-то мыслей. Хотя на это тоже есть причины. Я знаю, что часть построенных квартир застройщик должен отдать государству для необеспеченных людей, поэтому строительные компании экономят. Мы столкнулись с тем, что из-за этой экономии застройщики берут проекты 20-летней давности, немного их изменяют и строят.
— Мы сейчас с вами находимся в бизнес-центре RoyalPlaza, рядом современное здание торгового центра GalleriaMinsk. Как вы считаете, хорошо ли эти здания вписаны в существующих контекст? Как в Литве решается вопрос строительства новых зданий в старой части города?
— Минск — очень «разбросанный» город. Я бы так не разрешил строить, так как здесь старая часть города. Такие современные здания, на мой взгляд, нужно строить чуть дальше от исторического центра. С другой стороны, мы сейчас с вами видим прекрасную панораму города, а не утыкаемся взглядом во что-то серое и некрасивое.
В целом вписывание нового здания в существующий контекст — вопрос сложный и очень индивидуальный. Например, жилой дом «Променада», над которым мы работали, находится в историческом центре города Бреста, но мы постарались максимально грамотно вписать его в существующий контекст.
Если смотреть правде в глаза, то далеко не все старые здания несут в себе архитектурную ценность. У нас в Литве, например, 20 тыс. зданий имеют статус архитектурных памятников. Для сравнения, в Испании их только 2 тыс. То есть у нас каждый сарайчик, который построен до 40-х гг., считается памятником. Это неправильно, город должен развиваться! Есть города, полностью отстроенные, у них нет старого города, и они прекрасно себя чувствуют.
— Почему вы решили строить в Бресте? Что из себя представляет объект «Променада»?
— Это первый проект такого уровня в Беларуси. Мы строим апартаменты «под ключ», это означает, что они сдаются полностью готовыми. Апартаменты выполнены в трех стилях, то есть у покупателей есть возможность выбора. Мы понимаем, что у обеспеченных людей нет времени на ремонт, закупку материалов, общение со строителями, и наш вариант для многих станет оптимальным решением жилищного вопроса и грамотной инвестицией.
Жилое здание состоит из шести этажей, из которых первый и второй являются восстановленными. Дом находится на пешеходной улице Советской, которая представляет собой образец старинной архитектуры. Нам предстояло вписать новое здание в существующий контекст. Мы поиграли с остеклением, сделали этажи каскадом, и, уверен, справились с поставленной задачей.
Фото: Павел Садовский
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«В Минске заказчик может затеять стройку, потом купить себе новый «мерседес», и проект останавливается», — литовский архитектор
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