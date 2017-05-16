17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские производители смогут участвовать в закупках госкорпораций России, сообщил сегодня журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Эдвард Матулис, передает корреспондент БЕЛТА.

"Буквально в понедельник мы получили официальное письмо, в котором четко указано, что предприятия и товары стран - участниц ЕАЭС будут допускаться к закупкам госкорпораций России на тех же условиях, что и российские товары", - отметил Эдвард Матулис.

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