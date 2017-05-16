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Белорусские производители смогут участвовать в закупках госкорпораций России
17.05.2017 11:07 — Новости Экономики | БелТА
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские производители смогут участвовать в закупках госкорпораций России, сообщил сегодня журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Эдвард Матулис, передает корреспондент БЕЛТА.
"Буквально в понедельник мы получили официальное письмо, в котором четко указано, что предприятия и товары стран - участниц ЕАЭС будут допускаться к закупкам госкорпораций России на тех же условиях, что и российские товары", - отметил Эдвард Матулис.
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"Буквально в понедельник мы получили официальное письмо, в котором четко указано, что предприятия и товары стран - участниц ЕАЭС будут допускаться к закупкам...
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