Беларусь планирует подписать соглашение о содействии взаимной торговле с Китаем, Азербайджаном и Грузией

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует подписать соглашение о системе содействия взаимной торговле с Китаем, Азербайджаном и Грузией, сообщил сегодня председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, отвечая на вопрос депутата Палаты представителей Национального собрания Максима Мисько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такое соглашение уже заключено с Молдовой, у нас налажен обмен информацией. Подготовка аналогичных соглашений ведется с Китаем, Азербайджаном и Грузией. Документы в высокой стадии готовности. В ближайшее время мы планируем выйти на их подписание", - сказал Юрий Сенько.

По его словам, после подписания таких соглашений уменьшается время проведения таможенных формальностей на пограничных пунктах таможенного оформления, в дальнейшем - на внутренних пунктах.

Депутаты Палаты представителей сегодня на заседании ратифицировали межправительственное соглашение с Турцией о содействии взаимной торговле. Документ подписан 11 ноября 2016 года в Минске. Он позволяет повысить эффективность и сократить сроки проведения таможенного контроля, а это в позитивном ключе скажется на товарообороте между Беларусью и Турцией.-0-