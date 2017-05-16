Депутаты ратифицировали протокол о правилах и процедурах госзакупок в СНГ

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей Национального собрания ратифицировали протокол между государствами - участниками Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года о правилах и процедурах регулирования государственных закупок, передает корреспондент БЕЛТА.

Протоколом закреплены принципы регулирования в сфере государственных закупок, даны определения таким понятиям, как "веб-портал", "заказчик", "закупки", "оператор электронной торговли". Документом также устанавливаются требования к организации и проведению госзакупок, в том числе предусматривается формирование и ведение реестра недобросовестных поставщиков.

Протокол направлен на расширение возможности для свободного движения товаров и услуг в зоне свободной торговли за счет сближения условий регулирования отношений в сфере государственных закупок национальным законодательством и международными договорами, повышения информационной открытости и прозрачности осуществления госзакупок, беспрепятственного и равного доступа потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках.-0-