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Депутаты ратифицировали протокол о правилах и процедурах госзакупок в СНГ

17.05.2017 11:43 — Новости Экономики | БелТА  
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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей Национального собрания ратифицировали протокол между государствами - участниками Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года о правилах и процедурах регулирования государственных закупок, передает корреспондент БЕЛТА.

Протоколом закреплены принципы регулирования в сфере государственных закупок, даны определения таким понятиям, как "веб-портал", "заказчик", "закупки", "оператор электронной торговли". Документом также устанавливаются требования к организации и проведению госзакупок, в том числе предусматривается формирование и ведение реестра недобросовестных поставщиков.

Протокол направлен на расширение возможности для свободного движения товаров и услуг в зоне свободной торговли за счет сближения условий регулирования отношений в сфере государственных закупок национальным законодательством и международными договорами, повышения информационной открытости и прозрачности осуществления госзакупок, беспрепятственного и равного доступа потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Протоколом закреплены принципы регулирования в сфере государственных закупок, даны определения таким понятиям, как "веб-портал", "заказчик", "закупки", "оператор...

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