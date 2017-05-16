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Колтович в Венгрии представил опыт Беларуси по реализации антимонопольной политики

17.05.2017 11:38 — Новости Экономики | БелТА  
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Колтович в Венгрии представил опыт Беларуси по реализации антимонопольной политики
Владимир Колтович. Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович 15-16 мая совершил визит в Венгрию для участия во встрече руководителей антимонопольных органов, организованной Региональным центром по конкуренции ОЭСР (Будапешт). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Главной задачей регионального центра, созданного в 2005 году, является содействие развитию политики поддержки конкуренции, конкурентного права и культуры конкуренции в странах Центральной и Восточной Европы.

"Владимир Колтович ознакомил участников встречи с опытом реализации антимонопольной политики в нашей стране, - проинформировали в МИД. - С учетом текущего председательства Беларуси в Центрально-Европейской инициативе он также информировал о приоритетах белорусского председательства в этой региональной организации и о запланированных в 2017 году мероприятиях по линии ЦЕИ".

На полях мероприятия у министра состоялись двусторонние встречи, достигнуты договоренности об организации совместных учебных мероприятий для специалистов в области конкуренции и антимонопольного регулирования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Главной задачей регионального центра, созданного в 2005 году, является содействие развитию политики поддержки конкуренции, конкурентного права и культуры...

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