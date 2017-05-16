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две трети белорусов положительно относятся к Путину и отрицательно - к Порошенко

17.05.2017 12:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Белорусы в целом положительно относятся к российскому президенту, но иначе оценивают западных лидеров и президента Украины. Об этом говорят данные апрельского опроса Белорусской аналитической мастерской (БАМ) Андрея Вардомацкого, которыми социолог поделился с TUT.BY.



В скором времени мы опубликуем данные опроса БАМ о том, каким СМИ доверяют белорусы, которые во-многом объясняют такие симпатии и антипатии к иностранным лидерам.

Опрос проходил с 28 марта по 13 апреля по всей Беларуси, в нем приняло участие 1063 человека по репрезентативной выборке.

 
 
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