Владимир Некляев оштрафован за митинг 1 мая

Политик и поэт Владимир Некляев получил очередной штраф 50 базовых величин за участие в акции протеста 1 мая, сообщает « Радио Свобода» . Решение вынесла судья Ленинского районного суда Минска Светлана Метленок.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Согласно милицейскому протоколу, Владимир Некляев во время митинга на ступеньках Дворца Республики выкрикивал в мегафон лозунги «Жыве Беларусь!» и «Баста!», а потом принял участие в несанкционированном шествии по тротуарам проспекта Независимости.

Суд вынес решение — штраф 50 базовых величин (1150 рублей).

Некляев на прошлой неделе вышел из изолятора на Окрестина, где отбывал 5 суток административного ареста за участие в другой несанкционированной акции.