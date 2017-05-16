|
Владимир Некляев оштрафован за митинг 1 мая
17.05.2017 12:40 — Новости Экономики | Tut.by
Политик и поэт Владимир Некляев получил очередной штраф 50 базовых величин за участие в акции протеста 1 мая, сообщает «
Согласно милицейскому протоколу, Владимир Некляев во время
Суд вынес решение — штраф 50 базовых величин (1150 рублей).
Некляев на прошлой неделе вышел из изолятора на Окрестина, где
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поэт и политик Владимир Некляев должен будет заплатить 50 базовых величин (1150 рублей) за участие в митинге и шествие оппозиции на 1 мая.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии