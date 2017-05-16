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Владимир Некляев оштрафован за митинг 1 мая

17.05.2017 12:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Политик и поэт Владимир Некляев получил очередной штраф 50 базовых величин за участие в акции протеста 1 мая, сообщает «Радио Свобода». Решение вынесла судья Ленинского районного суда Минска Светлана Метленок.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Согласно милицейскому протоколу, Владимир Некляев во время митинга на ступеньках Дворца Республики выкрикивал в мегафон лозунги «Жыве Беларусь!» и «Баста!», а потом принял участие в несанкционированном шествии по тротуарам проспекта Независимости.

Суд вынес решение — штраф 50 базовых величин (1150 рублей).

Некляев на прошлой неделе вышел из изолятора на Окрестина, где отбывал 5 суток административного ареста за участие в другой несанкционированной акции.

 
Теги: Минск
 
 
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Поэт и политик Владимир Некляев должен будет заплатить 50 базовых величин (1150 рублей) за участие в митинге и шествие оппозиции на 1 мая.

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