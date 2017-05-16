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Предприятия Беларуси смогут участвовать в закупках госкорпораций РФ

17.05.2017 12:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая — Sputnik. Белорусские предприятия смогут на равных с российскими производителями условиях участвовать в закупках товаров, работ и услуг государственных корпораций России, сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Эдвард Матулис.

В 2016 году правительство РФ приняло постановление, согласно которому в закупках госкорпораций могли принимать участие только субъекты хозяйствования РФ. В данной связи МАРТ обратился в Минэкономразвития РФ с просьбой предоставить разъяснение, так как этот документ нарушает одну из основных свобод ЕАЭС — свободу перемещения товаров и услуг.

"Буквально в понедельник мы получили официальное письмо, в котором четко указано, что предприятия и товары стран — участниц ЕАЭС будут допускаться к закупкам госкорпораций России на тех же условиях, что и российские товары", — заявил Матулис журналистам в среду в белорусском парламенте.

Он отметил, что Минэкономразвития РФ предоставил официальный ответ на запросы белорусской стороны. В письме российского ведомства говорится, что если у производителей стран ЕАЭС возникают проблемы по участию в госзакупках, они вправе обратиться за защитой своих интересов в Федеральную антимонопольную службу РФ.

Матулис сообщил, что сейчас МАРТ информирует об этом белорусские министерства и ведомства, а также предприятия республики.

По данным МАРТ, рынок закупок российских госкорпораций оценивается примерно в 150 миллиардов долларов.

Как передает корреспондент Sputnik из овального зала парламента, в среду депутаты Палаты представителей ратифицировали протокол между странами — участницами Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года. Протокол оговаривает правила и процедуры регулирования государственных закупок.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские предприятия будут участвовать в закупках на тех же условиях, что и российские партнеры. Сейчас эта информация доводится до производителей республики.

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