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Совмин назначил представителей государства в органах управления нефтехимических предприятий

17.05.2017 12:45 — Новости Экономики | БелТА  
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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси назначил представителей государства в органах управления крупных предприятий нефтехимической отрасли. Это предусмотрено постановлением Совмина от 16 мая 2017 года №360, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Игорь Бобырь назначен представителем государства в органах управления ОАО "Гродно Азот" и "Могилевхимволокно".

В органах управления ОАО "Гродненский научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" представителем государства будет заместитель председателя концерна Валентина Красных, в органах управления ОАО "Лакокраска" и "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" - зампред Виталий Милевич.

Документ принят в соответствии с указом от 19 февраля 2008 года №100 "О некоторых вопросах владельческого надзора" и вступает в силу со дня его принятия.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Игорь Бобырь назначен представителем государства в органах управления ОАО "Гродно Азот" и "Могилевхимволокно".

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