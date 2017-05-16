Федеральная таможенная служба (ФТС) выступила с предложением ввести идентификацию сельхозпродукции, произведенной в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в ведомстве полагают, что эти меры помогут остановить непрекращающийся приток в Россию запрещенной к ввозу продукции, пишет газета « Известия ».





В то же время эксперты пока не могут сказать, каким именно способом будет эффективнее маркировать сельхозпродукты. Так, например, с 2016 года Федеральная налоговая служба (ФНС) и Роспотребнадзор вводят проект по маркировке меховых изделий при помощи радиочастотных (RFID) меток, которые планируется применить и для аптечных упаковок.

О планах маркировки сельхозпродукции говорится в протоколе совещания у замглавы Минсельхоза Евгения Непоклонова от 13 апреля. С этой идеей непосредственно выступил первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.

Он, в частности, заявил на совещании о непрекращающихся попытках ввоза в Россию запрещенной продукции, которая поступает из Азербайджана, Армении и Беларуси. Также он отметил недостаточный уровень слежения за грузовыми автомобильными перевозками из-за отсутствия у ФТС и Россельхознадзора полномочий по проведению проверочных действий".

ЕАЭС, тем временем, ведет разработку расширенного списка продукции, которую возможно маркировать. Так, в будущем возможно введение маркировки для обуви, верхней одежды, фотокамер, духов и других товаров. На 2019 год в России намечено введение обязательной маркировки лекарств.

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков выразил мнение, что маркировка овощей и фруктов не сможет изменить ситуацию с незаконным ввозом продукции в страну.

— Упаковку, на которую можно поместить метку, легко поменять, что сводит на нет всю идею проекта, — заметил он. — Проблему ввоза, например, санкционной продукции следует решать комплексно в том числе с помощью установления контрольно-пропускных пунктов на границе России с другими странами — участницами ЕАЭС с проверкой ввозимых товаров.

В настоящее время актуальна другая проблематика. Как сообщалось, ФТC не принимает документы об оценке соответствия продукции требованиям единых технических регламентов Таможенного союза, выданные и зарегистрированные в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане, при таможенном декларировании товаров при пересечении таможенной границы России. В этой связи Госстандарт Беларуси пригрозил введением ответных мер на действия российской таможни. Сегодня данную позицию поддержал председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько. Он сказал , что направлены письма в ФТС РФ, где выражена озабоченность нынешним положением дел, а также на имя руководителя Евразийской экономической комиссии, чтобы решить этот вопрос на наднациональном уровне. По информации TUT.BY, на 17 мая в ЕЭК намечено проведение совещания по данному вопросу.