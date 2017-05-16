МИНСК, 17 мая — Sputnik. ОАО "Беларуськалий" во втором полугодии 2017 года будет вынужден снизить производство продукции из-за плановых ремонтных работ на своих рудоуправлениях, сообщили Sputnik в Белорусской калийной компании.

"Беларуськалий" летом, в период "низкого сезона" на мировом калийном рынке, периодически проводит плановые ремонты своих рудоуправлений. Такие ремонтные работы проводились и в прошлом году.

"Во втором полугодии 2017 года в связи с проведением остановочных ремонтных работ на рудоуправлениях ОАО "Беларуськалий" произойдет снижение объемов выпускаемой продукции и соответственное сокращение объемов экспорта белорусских калийных удобрений", — сообщили в БКК.

Там отметили, что остановочные ремонты будут проходить последовательно.

Планируется, что уже в июле будет остановлено на капитальный ремонт первое рудоуправление калийного предприятия. В месяц оно производит порядка 265 тысяч тонн калийных удобрений.

На этом участке выпускается как гранулированный, так и мелкий розовый хлоркалий.

ОАО "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире.

Примечательно, что за минувший год и четыре месяца 2017 года на "Беларуськалии" произошел ряд несчастных случаев, повлекших за собой гибель рабочих и получение ими тяжелых травм. С учетом последнего случая 3 января 2017 года на предприятии по разным причинам погибли шесть рабочих, еще трое получили травмы. По мнению Белхимпрофсоюза, примерно половина несчастных случаев на производстве происходит по неосторожности или беспечности работников, несоблюдения ими норм безопасности труда.

Кроме того, недавно на одном из рудоуправлений предприятия произошла короткая стихийная забастовка рабочих субподрядной организации, которые высказывали недовольство заработной платой из-за снижения объемов работ.

Как ранее сообщал Sputnik, в 2016 году белорусские экспортеры калийных удобрений — ОАО "Беларуськалий" и Белорусская калийная компания суммарно поставили на экспорт 9,5 миллиона тонн калийных удобрений.

В 2015 году экспорт хлоркалия составил 9,2 миллиона тонн, что на 3,1% меньше по сравнению с 2014 годом. По итогам 2015 года доля Беларуси в мировом рынке хлоркалия составила 19,3% против 18,8% в 2014 году.