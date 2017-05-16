17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт "Моготекса" в дальнее зарубежье планируется увеличить в 6 раз к концу 2020 года, сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор ОАО "Моготекс" Виктор Матиевич, передает корреспондент БЕЛТА.

ОАО "Моготекс" участвует в Государственной программе инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. "Мы прошли все необходимые этапы экспертизы. Сумма финансирования составит Br75,6 млн. Половина суммы - это средства инновационного фонда. Остальные средства предприятие должно внести самостоятельно, за счет как собственных, так и кредитных ресурсов. Эти средства будут направлены на закупку нового оборудования, создание инновационной продукции. К середине 2019 года планируется установить новое оборудование, чтобы к концу 2020 года выйти на требуемые параметры. В частности, планируется увеличение объемов поставок в дальнее зарубежье в 6 раз. Нас интересуют рынки Германии, Финляндии, Норвегии, Швеции, стран Латинской Америки, а также США", - сказал Виктор Матиевич. Планируется, что экспорт предприятия составит не менее 80% от общего количества произведенной продукции.

Генеральный директор отметил, что объем инновационной продукции в ассортименте предприятия к концу 2020 года должен составить не менее 38%. "Планируется создавать инновационную спецодежду, форменную одежду с защитой от огня, легкую удобную одежду для отдыха, туризма, спорта, декоративные ткани, в том числе ткани, которые не пропускают свет, например, для штор", - пояснил Виктор Матиевич.

Кроме того, в планах - сокращение производственных издержек. "Сегодня затраты на энегоресурсы, учитывая газ, электроэнергию, воду, составляют около 22% от себестоимости продукции. Мы планируем, что с учетом нового оборудования должны выйти на уровень 14-15%", - сказал гендиректор.

К 2020 году увеличится и добавленная стоимость на одного работающего.

Также к 2020 году ожидается увеличение объемов производства готовой продукции до 40%. Ранее ОАО "Моготекс" в основном производило ткани. "Вполне возможно, что мы и быстрее достигнем показателя в 40%. На данный момент производство готовой продукции составляет 23-25%", - отметил Виктор Матиевич.

Предприятие "Моготекс" основано в 1973 году, акционировано в 2000-м. Является одним из крупнейших производителей текстильной продукции в Беларуси и странах СНГ. Выпускает ткани для специальной и форменной одежды, плащевые, подкладочные, декоративные, трикотажные, готовую спецодежду и изделия домашнего текстиля. В состав ОАО входят ткацкая, отделочная и швейная фабрики, другие производственные объекты.-0-