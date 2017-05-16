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"Амкодор" проектирует более 500 наименований новых видов продукции

17.05.2017 13:40 — Новости Экономики | БелТА  
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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "Амкодор" проектирует более 500 наименований новых видов продукции, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

В последние годы конструкторскими службами холдинга "Амкодор" и группы взаимосвязанных компаний создано и поставлено на производство 26,7 тыс. наименований товарной продукции, в том числе 180 моделей и модификаций машин, более 9,5 тыс. узлов и агрегатов, более 200 моделей быстросменного оборудования и навесных рабочих органов, почти 16,9 тыс. других изделий и товаров народного потребления. Только в течение 2012-2016 годов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки предприятиями холдинга освоено $17,7 млн, взаимосвязанными предприятиями - $4,7 млн.

"В проектировании, изготовлении опытных образцов, испытаниях и доводке машин, деталей, узлов и агрегатов, товаров народного потребления задействованы 430 работников конструкторских служб. Одновременно проектируется более 500 наименований новых видов продукции", - сказали на предприятии.

Благодаря реализации такой технической политики уровень локализации продукции холдинга "Амкодор" достиг 80%, во взаимосвязанных компаниях - 90%. Высокая локализация производства позволяет эффективно контролировать качество продукции и снижать издержки на ее производство, улучшать технико-экономические показатели работы предприятий группы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В проектировании, изготовлении опытных образцов, испытаниях и доводке машин, деталей, узлов и агрегатов, товаров народного потребления задействованы 430...

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