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Гуцериев отказался от планов покупки АЗС в Беларуси
17.05.2017 13:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая — Sputnik. Российская нефтяная компания "Русснефть" не намерена покупать АЗС в Беларуси, сообщил совладелец компании Михаил Гуцериев.
О планах покупки сети АЗС в Беларуси Гуцериев заявил еще в 2015 году. Тогда в эфире телеканала "Россия 24" он сказал, что в связи с модернизацией Орского НПЗ, входящего в активы бизнесмена, "Русснефть" намерена участвовать в конкурсах на приватизацию АЗС в Беларуси.
"Я не хотел там никогда покупать. У меня есть "Славкалий", я развиваю его", — сказал Гуцериев журналистам в Москве в среду.
В 2015 году, как следует из высказываний бизнесмена российскому телеканалу, речь шла о возможной покупке "Русснефтью" по меньшей мере 50 АЗС в Беларуси. Тогда Гуцериев отмечал, что такие активы в республике окупятся в течение пяти лет, и заявил, что готов заплатить за них больше, чем потенциальные конкуренты.
В последний раз имя Гуцериева
Между тем, Гуцериев известен в Беларуси как инвестор строительства калийного комбината на базе Нежинского месторождения калийных солей в Минской области, а также как инвестор в IT-сфере. Цифровые проекты Гуцериев реализует в партнерстве с белорусским бизнесменом Виктором Прокопеней.
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Российский бизнесмен, заявивший об этих планах еще в 2015 году, теперь заявляет, что никогда не планировал такого бизнеса, ему достаточно компании "Славкалий".
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