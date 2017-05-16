Гуцериев отказался от планов покупки АЗС в Беларуси

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Российская нефтяная компания "Русснефть" не намерена покупать АЗС в Беларуси, сообщил совладелец компании Михаил Гуцериев.

О планах покупки сети АЗС в Беларуси Гуцериев заявил еще в 2015 году. Тогда в эфире телеканала "Россия 24" он сказал, что в связи с модернизацией Орского НПЗ, входящего в активы бизнесмена, "Русснефть" намерена участвовать в конкурсах на приватизацию АЗС в Беларуси.

"Я не хотел там никогда покупать. У меня есть "Славкалий", я развиваю его", — сказал Гуцериев журналистам в Москве в среду.

В 2015 году, как следует из высказываний бизнесмена российскому телеканалу, речь шла о возможной покупке "Русснефтью" по меньшей мере 50 АЗС в Беларуси. Тогда Гуцериев отмечал, что такие активы в республике окупятся в течение пяти лет, и заявил, что готов заплатить за них больше, чем потенциальные конкуренты.

В последний раз имя Гуцериева упоминалось в белорусском медийном пространстве буквально на минувшей неделе : именно он привел на встречу с президентом Лукашенко, у которого с российским бизнесменом дружеские отношения, главу швейцарского нефтетрейдера Glencore Айвана Глазенберга.

Между тем, Гуцериев известен в Беларуси как инвестор строительства калийного комбината на базе Нежинского месторождения калийных солей в Минской области, а также как инвестор в IT-сфере. Цифровые проекты Гуцериев реализует в партнерстве с белорусским бизнесменом Виктором Прокопеней.