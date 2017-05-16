Объединение с ОАО «Сукно» может произойти после выхода на полную мощность ОАО «Камволь». Такое мнения высказал 17 мая на пресс-конференции в Минске председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик.

На уточняющий вопрос БелаПАН, готов ли проект указа президента об объединении, чиновник ответил: «Проект указа мы не готовим и думаем, что его и не надо готовить. Мы надеемся, что мы сможем продать площадку ОАО „Сукно“ и полученных средств хватит на перемещение на камвольный комбинат».

Ефимчик подчеркнул, что вопрос объединения этих предприятий обсуждается уже давно. «Технологически и экономически грамотно их объединить. По технологическим циклам это очень близкие производства. Суконное производство может использовать на 100% отходы камвольного. Если мы полностью загрузим „Камволь“ и он будет производить 6 млн метров тканей в год, то отходов получится около 200 тонн, что может полностью быть освоено на суконном производстве, которое мы планируем сохранить», — пояснил глава концерна.

Среди экономических выгод он назвал оптимизацию численности работающих, освоение освободившихся в результате реконструкции площадей на «Камволе», продажу здания и территории ОАО «Сукно» (43 тыс. кв. метров).

«Пока главная задача — довести все до конечного итога по „Камволю“ и потихоньку, безболезненно, без привлечения дополнительных источников из бюджета, перевезти „Сукно“. И это будет объединенное нормальное предприятие», — считает Ефимчик.

В конце марта заместитель премьер-министра Владимир Семашко высказал мнение, что решение об объединении ОАО «Камволь» и «Сукно» может быть принято до конца 2017 года. «Я думаю, что решение может быть принято уже в этом году. Может, подождем немного, чтобы раскрутился наш „Камволь“. Но объединение неизбежно, по моему мнению», — сказал он.

Модернизация ОАО «Камволь» продолжается в рамках реализации указа президента № 510. В декабре 2015 года Александр Лукашенко провел совещание о ситуации на предприятии. «Министр начал заниматься там очковтирательством. И для того чтобы показать в течение одного-двух дней работу предприятия, собрал все, что можно, с министерства, с концерна, свез туда сырье для того, чтобы на день-два запустить машины, а по убытии президента, наверное, успешно их остановить», — сказал Лукашенко. Он пообещал, что посетит предприятие неожиданно.

Согласно указу президента № 493 от 17 декабря 2015 года ОАО «Камволь» дополнительно было выделено 50 млн евро на завершение модернизации и пополнение оборотных средств. Выделялся также бюджетный заем на 5 млн евро с условием увеличения госдоли в ОАО на данную сумму. Указом уточнены налоговые и административные льготы и продлена рассрочка по погашению задолженности до 31 декабря 2017 года.

В декабре 2016 года премьер-министр Андрей Кобяков заявил, что проект модернизации «Камволя» практически завершен, но финансово-хозяйственная деятельность предприятия по-прежнему неудовлетворительна.