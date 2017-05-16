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Евро подорожал в среду почти на две копейки

17.05.2017 14:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к евро и доллару по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, свидетельствуют данные БВФБ.

Нацбанк по итогам торгов установил официальные курсы валют:

  • Доллар США — 1,8583
  • Евро — 2,0618
  • 100 российских рублей — 3,28

Таким образом, на торгах 17 мая в Беларуси евро подорожал к предыдущему дню практически на две копейки. Доллар прибавил чуть более половины копейки. Российский рубль же стал дешевле — за 100 RUB теперь обменники будут брать на 1,78 копейки меньше.

В целом к корзине валют белорусский рубль в среду подешевел на 0,04%.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Подорожал на биржевых торгах в среду и доллар США - теперь американская валюта стоит 1,8583 рубля.

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