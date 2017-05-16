Всемирный банк не верит в «белорусскую мечту»

Всемирный банк прогнозирует низкий рост ВВП Беларуси и подвергает сомнению воплощение в жизнь планов властей довести зарплаты до 1000 рублей.

Как рассказал страновой экономист Всемирного банка Кирилл Гайдук, по прогнозу ВБ в 2018 году ВВП Беларуси вырастет на 0,7%, а в 2019 году - на 1,2%. Однако в текущем году сохранится рецессия - ВВП снизится на 0,4%.

Критично относятся в ВБ и к планам властей нарастить среднюю по стране зарплату до 500 долларов в эквиваленте. Как отметил эксперт, в этом году рынок труда Беларуси останется слабым, доходы могут сниться, а обеспечение средней зарплаты в 1000 рублей - задача для страны сложная. Ее можно достичь, достигнув существенного роста производительности труда, либо за счет укрепления белорусского рубля. При этом во Всемирном банке не отрицают, что доведение зарплаты до 500 долларов на отдельных предприятиях все же возможно.

Отметим, что в майском обзоре региональной экономики от ЕБРР говорится о том, что ВВП Беларуси будет падать. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рецессию в Беларуси в 2017 году на уровне 0,5%. Ранее ЕБРР прогнозировал рост ВВП в Беларуси в 2017 году на 1%. Согласно прогнозу МВФ в World Economic Outlook за апрель, белорусская экономика по итогам года покажет падение на 0,8%.

По официальному прогнозу властей, по итогам этого года от экономики ждут роста в 1,7%.