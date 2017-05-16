Оптимизацию межбюджетных отношений в стране обсудили в правительстве

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Совете Министров в режиме видеоконференции состоялась рабочая встреча с участием премьер-министра, представителей ключевых министерств, облисполкомов и Минского горисполкома, на которой был рассмотрен вопрос оптимизации межбюджетных отношений в стране, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

В пресс-службе напомнили, что в структуре средств, передаваемых из республиканского в местные бюджеты, 70% составляют дотации, цели использования которых определяются самими местными органами власти, а 30% - это субвенции, их направления использования определяются законом о республиканском бюджете.

"Учитывая, что доля средств, передаваемых в местные бюджеты, в составе расходов республиканского бюджета составляет 19% (в 2017 году это Br3,2 млрд), обсуждаемый вопрос имеет принципиальное значение для формирования проекта бюджета 2018 года", - пояснили в пресс-службе правительства.-0-